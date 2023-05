Rafa Nadal y Carlos Alcaraz son los dos tenistas más destacados de la actualidad en España pero, pese a que la explosión de uno y el –hasta el momento– último tramo en la cima del otro han coincidido en tiempo y forma, no se ven las caras desde hace mucho tiempo en el mismo torneo. No hablamos ya de su último enfrentamiento cara a cara, si no a la coincidencia en un cuadro final en la misma cita del calendario ATP, algo muy destacado ya que hablamos de dos de las grandes referencias a nivel mundial en el tenis.

Si repasamos el calendario de 2023 llegamos a un punto en el que resulta imposible encontrar en el mismo torneo a Carlos Alcaraz y a Rafa Nadal, algo que no resulta común y que toma aún más cuerpo si consideramos que tampoco Novak Djokovic, el gran tenista de la actualidad y rival histórico de Nadal, ha podido medirse a ninguno de los dos españoles en la misma cita de 2023. Estos datos claramente penalizan a los jugadores, pero sobre todo lo hacen con el mundo del tenis, que pierde y mucho sin la opción de ver enfrentarse a los mejores en los torneos oficiales, donde ni siquiera los aficionados han tenido la opción de especular con potenciales partidos entre sus ídolos.

El motivo por el cual Carlos Alcaraz y Rafa Nadal no han podido coincidir hasta el momento en 2023 son las lesiones, que primero vinieron a visitar a Carlitos y después se han cebado con un Nadal que acumula ya cuatro meses sin pisar una pista de tenis en partido oficial, debido a una dolencia en el psoas ilíaco producida en el Open de Australia, concretamente el 18 de enero –en segunda ronda del torneo aussie– y de la que aún no se ha recuperado. Precisamente a Melbourne tuvo que renunciar Alcaraz por una lesión en el semimembranoso de su pierna derecha, que le mantenía en el dique seco justo en el único tramo en el que Nadal pudo competir hasta sus problemas físicos.

Sin embargo, hay que echar la vista más atrás si cabe para visualizar el último torneo oficial en el que Nadal y Alcaraz compartieron cuadro final. Fue en el Masters 1000 de Paris-Bercy 2022, disputado entre el 31 de octubre y el 6 de noviembre y en el que las lesiones también tomaron peso. Nadal, aún renqueante de su anterior baja, cedía antes de lo previsto tras caer ante Tommy Paul, mientras que Carlos Alcaraz, en cuartos, caía lesionado ante Holger Rune, algo que le apartaría de las pistas en lo que restaba de temporada, sin poder disputar las ATP Finals –Nadal sí estuvo– y dejando esta fecha como la que aún es la última en la que ambos tenistas españoles han coincidido en el mismo torneo de tenis.

¿Alcaraz – Nadal en Roland Garros?

Después de que Rafa Nadal se viera obligado a renunciar, de forma consecutiva, a los torneos de Montecarlo, Barcelona, Madrid y Roma, el regreso de la leyenda del tenis español se espera de cara a Roland Garros, torneo central en su calendario y que ha conquistado hasta en 14 ocasiones. Ahí también estará Carlos Alcaraz, para muchos el gran favorito, y en caso de que Nadal pueda llegar, se romperá en un escenario idílico una racha de ausencias de un lado o de otro que han impedido al aficionado español disfrutar de dos de sus mejores deportistas de la actualidad en el mismo torneo.