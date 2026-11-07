El CTA se acobarda y no se atreve a que sus árbitros hablen tras el Valencia-Real Madrid y el Atlético-Barcelona

El CTA no se ha atrevido a que los árbitros del Valencia-Real Madrid y del Atlético-Barcelona sean los que hablen en esta jornada 12 de Liga. Decisión cobarde del estamento, que ha tenido la oportunidad de que, al menos, uno de los colegiados de los partidos en los que entran en juego los tres primeros clasificados de Primera División dé sus explicaciones sobre las acciones más polémicas.

Los dos primeros, de hecho, se enfrentan entre sí este domingo en el Metropolitano, pero Alberola Rojas no es uno de los dos elegidos por el CTA para comparecer en las televisiones con derechos. Tampoco Hernández Maeso, árbitro designado para el siempre caliente Valencia-Real Madrid de este sábado en Mestalla.

Por tanto, los que darán la cara son Díaz de Mera, que ya lo ha hecho tras el Málaga-Racing de Santander, duelo de recién ascendidos, y Muñiz Muñoz, colegiado debutante en la categoría, después del Villarreal-Getafe de este domingo. El CTA, en su primera oportunidad de dar la palabra al árbitro de un gran encuentro de Liga, ha preferido brindársela a dos que dirigen partidos de menor repercusión mediática.

Hay que recordar que desde la undécima jornada dos árbitros son seleccionados cada fecha liguera para explicar sus decisiones. La semana pasada fueron De Burgos Bengoetxea y Hernández Hernández quienes lo hicieron tras el Levante-Atlético y el Athletic Club-Real Sociedad, respectivamente.

En esa inauguración, el CTA sí que optó por que tomase la palabra el colegiado de todo un derbi vasco y también el que pitó el partido del Atlético, que se llegó a poner líder con esa victoria ante el Levante. Sin embargo, esa valentía se ha esfumado en la segunda jornada con explicaciones arbitrales post partido y los aficionados de cuatro grandes e históricos clubes de Primera se quedarán sin conocer la versión del trencilla tras dos choques que prometen estar cargados de polémica, como marca la tradición.