Los cracks homenajean a Pelé: Messi, Neymar, Mbappé, Cristiano…

El fallecimiento de Pelé ha provocado múltiples reacciones en el mundo del fútbol. Entre ellas destacan las de las grandes estrellas, que no han perdido la oportunidad de homenajear a la leyenda brasileña. Jugadores como Neymar, Messi, Cristiano o Mbappé usaron sus redes sociales para lanzar un mensaje.

«Pelé transformó el fútbol en arte, en entretenimiento», escribió Neymar al lamentar la muerte del legendario astro del balompié mundial.

«Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era apenas un deporte. Pelé lo cambió todo», escribió el 10 del Paris Saint Germain, en un mensaje que acompañó con un par de fotos compartiendo con ‘O Rei’.

Leo Messi, reciente campeón del Mundo en Qatar, se despidió con un tuit del brasileño Pelé tras su fallecimiento a los 82 años tras no superar un cáncer de colon.

«Descansa en paz, Pelé», escribió el argentino en sus redes sociales y acompañó el posteo con tres fotos, dos de él mismo junto a Pelé y otra del legendario brasileño celebrando un gol.

El delantero del PSG y de la selección francesa Kylian Mbappé rindió homenaje a Pelé asegurando que «su legado nunca será olvidado».

«El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. Descansa en paz Rey», escribió el jugador francés, acompañando el mensaje con una fotografía de ambos.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

— Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022