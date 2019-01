Buffon confiesa sus secretos más oscuros: perteneció a un grupo ultra y sufrió una depresión

Gianluiggi Buffon, el guardameta del París Saint Germain, ha confesado en una entrevista que sufrió depresión e incluso un ataque de pánico al inicio de su carrera que le impidió jugar un partido. Además, el ex de la Juventus relata su pasado como ultra del Carrara, equipo de la ciudad donde nació el portero

A pocos días de cumplir 41 años, Gianluiggi Buffon ha hecho balance de su vida en una entrevista muy personal en la edición italiana de la popular revista Vanity Fair. Tras toda una vida defendiendo la portería, el guardameta del París Saint Germain confiesa que vivió momentos realmente duros. “Durante unos meses, todo dejó de tener sentido. Parecía que a nadie le importaba. Era como si todos estuvieran preguntando por Buffon y nadie sobre Gigi. Fue un momento muy difícil”, relata el ex de la Juve.

“Tenía 25 años y estaba en una ola de éxitos, pero un día, antes de un partido de la Serie A, fui a Ivano Bordon, el entrenador de porteros, y le dije “Ivano, dile a Chimenti (segundo portero) que caliente y juegue. Yo no me siento capaz de hacerlo. Había sufrido un ataque de pánico y no estaba en condiciones de jugar el partido”, cuenta Buffon.

Un episodio que le dio una lección: no pasaba nada por mostrar los sentimientos y salió adelante. “Tenía claro que era un momento decisivo entre renunciar o enfrentar esas inseguridades que todos tenemos. Nunca tuve miedo de mostrarlas ni de llorar, algo que me pasa y que no me avergüenza en absoluto”, asegura el portero.

“Fui ultra del Carrara, aún llevo su lema en los guantes”

Buffon confiesa que en la juventud cometió “muchas cagadas” de las que no se arrepiente, pero asegura que nunca coqueteó con las drogas. “Durante mi juventud me sentía omnipotente e invencible. Me sentía indestructible, que podía hacer lo que quisiera. Una sana locura que tengo presente y que me llevó a cometer varias cagadas. Me alegro de no haberlo olvidado. Pero nunca me drogué”, añade.

El portero del PSG confiesa además su pasado ultra. Formó parte del Comando Ultrà Indian Tips, de seguidores del Carrarese y asegura que aún lleva su lema estampado en los guantes. Allí conoció a mucha gente y habla de los ultras: “Conocí a gente de la que se habla mucho pero se sabe poco, chicos normales, soñadores, algunos interesantes, algunos idiotas”.

A finales de enero, el guardameta cumplirá 41 años y aún le queda un sueño que cumplir: conquistar la Champions League. El ex de la Juventus ha defendido la meta del PSG en las últimas tres jornadas de la fase de grupos, siendo para Areola las otras tres. Los parisinos se enfrentarán al Manchester United en octavos de final.