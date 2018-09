Aurah: “El día del cumpleaños de nuestro hijo, Jesé me mandó un burofax denunciándome”

Aurah Ruiz, ex pareja de Jesé Rodríguez, volvió a hablar en Gran Hermano VIP sobre el deterioro de su relación con el futbolista del PSG y le acusó, de nuevo, de que no se interesa en el hijo que tienen en común.

El tema lo sacó Makoke, ex mujer de Kiko Matamoros. “¿El padre no lo va a ver?”, preguntó, a lo que Aurah Ruiz fue muy clara sobre la actitud de Jesé Rodríguez: “Desde que salió del hospital, ni un día. Ni ha llamado ni mandó nada en su primer cumpleaños”.

Hay que recordar que Aurah Ruiz ha cargado duramente en los últimos meses contra Jesé por no interesarse por el estado de salud de su hijo Nyan, que nació prematuramente.

La cosa no quedó ahí. Aurah desveló uno de los momentos que peor lo pasó con Jesé Rodríguez durante su ruptura. “Metí las maletas en el coche y las cosas del niño. Le pregunté si me ayudaba y me mandó a la puta mierda”, comenzó. “El día del cumpleaños de Nyan me llegó un burofax diciendo que me había demandado por romperle todo el coche”, aseguró.