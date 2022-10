Paula Badosa tiene la capacidad de abrirse con temas que para muchos son tabú, como la reacción ante las críticas en las redes sociales o la depresión. La tenista española no pasa por su mejor momento en lo deportivo, lo que le ha llevado a desactivar sus cuentas en las plataformas para no caer en episodios que ya vivió en el pasado y que quiere evitar. Actualmente en el cuarto puesto del ranking WTA, Badosa se abre en una entrevista que puede servir como ejemplo para conocer el impacto de los ‘haters’ en los figuras públicas.

Badosa no tiene problemas para reconocer que sufrió depresión siendo adolescente, por no poder afrontar todo lo que significaba su ascenso a la élite del tenis. “Recuerdo que hace unos años tuve una depresión y ansiedad, por lo que ya he lidiado con temas de salud mental. Fue porque mi cabeza no estaba preparada para escuchar todas esas cosas y aún no era lo suficientemente madura para saber cómo afrontarlo con esa emoción del momento. Me vi superada durante dos o tres años, fueron muy duros para mí, no podía avanzar en el ranking y perdía muchos partidos», confesaba.

«Era muy difícil mantener una rutina diaria porque me sentía muy mal y además tenía que afrontar lesiones. Cuando afrontas problemas mentales, tu cuerpo tampoco se siente bien. Pasaron los meses y no me sentía mejor y era difícil para mí hacer cosas normales en mi vida, como salir con mis amigos, ir al cine o salir de compras, sino que prefería quedarme sola en casa, siendo crítica conmigo misma y sin encontrar una forma de dejar esto atrás”, añadió, sincera, la tenista española.

Las altas expectativas y las comparaciones afectaron a Paula desde que se proclamase campeona de Roland Garros en categoría Junior. «Tuve la suerte de ganar un Grand Slam Junior, pero después de eso para mí fue una locura, porque me estaban comparando como la nueva Maria Sharapova. Era muy joven y no estaba preparada para escuchar todo eso. Para mí fue demasiado grande, muchas expectativas, mucha presión, mucha gente viéndome sin importar dónde jugara… Que la gente esperase que ganara cada partido fue demasiado para mí y fue un momento muy complicado que tuve que afrontar”, relata en una entrevista a Modern Health.

Las críticas de los haters no son fáciles de digerir, sobre todo en malos momentos o tras unas declaraciones concretas. De esto también habló Badosa. “Es un proceso del que estoy intentando aprender pero está siendo duro para mí porque estoy lidiando con cosas nuevas este año y una de esas cosas que más estoy viviendo es el amor de muchos fans pero por primera vez también noté que tengo haters, y eso ha sido duro de entender para mí. No consigo entender por qué la gente me odia sin conocerme. Sigue siendo duro para mí ver a gente que no le importa juzgarte, criticarte u odiarte, y estoy lidiando con ello, pero es algo difícil de manejar. No quiero perder ningún partido, quiero que la gente me quiera y claro que miro los mensajes, pero posiblemente sea la peor decisión, porque la gente tiene su opinión, cuando pierdes no es buena y lees cosas que no te gustan y que te duelen”.

Paula cuenta también que dejó hace unos meses las redes sociales para que no le afectaran en demasía estos comentarios. “Aún no tengo la respuesta, porque desearía tener la respuesta perfecta para saber cómo manejarlo, pero las cosas que he hecho y en lo que he trabajado ha sido en borrarme las redes sociales hace unos meses porque era demasiado para mí lidiar con ello y porque no podía dormir, pensaba que lo que la gente me decía quizá fuera verdad o que no era una buena tenista. Ese el fue el primer paso que di hace unos meses”.

Badosa trabaja con un psicólogo desde que tenía 20 años y es algo que asegura, le ayuda en su día a día personal y profesional. “Para mí todo en la vida son procesos y eso fue uno de ellos, y también bastante largo. Empecé a trabajar con un psicólogo y con gente para tratar mi salud mental. Me ayudaron muchísimo y creo que eso es lo primero que tienes que hacer cuando te sientes así. Cambié mi equipo por completo, fue un gran paso para mí. Mi prioridad siempre ha sido estar con buena gente a mi alrededor y sentir su apoyo y el de mi familia, porque en el tenis te sientes muy sola.

Otro tema tabú sobre el que se sinceró la tenista son los ataques de pánico en la pista. “Era algo que ya había sentido antes durante la depresión y por eso los reconozco tan rápido. Son muy malos porque hay mucha gente viéndote, no quieres que ellos te vean y mi equipo sabe lo que está pasando y también se preocupan y no quieren que pase por esa situación. Sobre la pista mi cuerpo no responde a las pelotas que me vienen, no puedo pensar con claridad y tampoco puedo respirar, por lo que me siento muy mal, estás como atontado o agobiado y se dan todas las condiciones para que no puedas seguir. Me gustaría decir algo en ese momento que tengo un ataque de pánico, pero no puedo porque siento que la gente me juzgará y pensarán que soy débil”, completó Badosa.