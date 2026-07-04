Colas kilométricas en Lidl por el mini ventilador que está revolucionando el verano y que cuesta menos de 20 euros

El calor ya se deja notar en España y muchos buscan alternativas para hacer más llevaderos los días en casa o en el trabajo sin disparar el consumo eléctrico. En esas, Lidl ha incorporado a su catálogo un nuevo mini ventilador de mesa de la marca Tronic, un aparato pensado para los que necesitan una corriente de aire cerca mientras trabajan, estudian o descansan. Con un precio de 19,99 euros, este modelo apuesta por un tamaño reducido que permite colocarlo sobre un escritorio, una mesilla de noche o cualquier rincón donde no haya demasiado espacio.

Se presenta como una opción para refrescar la zona más próxima al usuario sin tener que recurrir a ventiladores de gran tamaño o a un sistema de aire acondicionado. Uno de los detalles que más llama la atención es su diseño, ya que no incorpora las aspas tradicionales a la vista. En su lugar, utiliza una estructura cerrada que le da un aspecto más moderno y que además evita el contacto directo con las partes móviles. Esto puede resultar especialmente interesante en viviendas donde hay niños pequeños o mascotas. A ello se suma que la limpieza resulta más sencilla, ya que no hay que desmontar una rejilla para retirar el polvo acumulado en las aspas, algo habitual en este tipo de aparatos.

El ventilador está pensado para crear una corriente de aire en distancias cortas, por lo que encaja especialmente bien en escritorios, mesas de estudio, zonas de lectura o incluso en la mesa de la cocina para comer. Dispone de varios niveles de velocidad para que cada persona pueda escoger la intensidad del aire según el calor que haga o el momento del día, y se puede comprar tanto en negro como en blanco. No busca enfriar una habitación completa, sino ofrecer un poco de alivio a quien lo tiene cerca, algo que puede marcar la diferencia durante una jornada de teletrabajo o durmiendo.

El mini ventilador de Lidl

Además de su uso como ventilador, este modelo incorpora iluminación LED RGB, un detalle que aporta un toque decorativo cuando cae la noche. La luz puede utilizarse para crear un ambiente más agradable en un dormitorio o sobre el escritorio, especialmente para aquellos que prefieren una iluminación tenue mientras leen, trabajan o simplemente descansan. Aunque se trata de una característica secundaria, añade un pequeño extra frente a otros ventiladores de este tamaño que únicamente cumplen con la tarea de mover el aire.

Otro de sus puntos fuertes es que puede trasladarse fácilmente de una habitación a otra gracias a su tamaño compacto. Durante el día puede permanecer sobre la mesa de trabajo y más tarde puede llevarse al salón o al dormitorio sin apenas esfuerzo. Precisamente esa facilidad para cambiarlo de sitio hace que muchas personas opten por este tipo de aparatos en lugar de modelos de pie, que suelen ocupar más espacio y resultan menos cómodos cuando hay que moverlos con frecuencia. Cada verano aumenta la demanda de este tipo de dispositivos porque permiten hacer frente al calor de una forma sencilla y con un desembolso reducido.