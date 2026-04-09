Colas en Decathlon por la bicicleta urbana con motor de rueda de 36 V y hasta 70 km de autonomía en modo eco

Decathlon ha vuelto a poner patas arriba el mercado de la movilidad urbana con una bicicleta eléctrica que está dando mucho que hablar. Se trata de la Rockrider E-Actv 100, un modelo que está triunfando porque ofrece lo justo y necesario para el día a día, pero a un precio mucho más bajo de lo habitual. En un momento en el que muchas e-bikes superan con facilidad los 1.500 o incluso 2.000 euros, esta cuesta 999,99€, lo que la convierte en una opción muy atractiva para los que quieren dar el salto a la movilidad eléctrica sin gastar demasiado.

El éxito de esta bicicleta no es casual. Está pensada para moverse por ciudad sin complicaciones, con un motor en la rueda trasera de 36 voltios y 250 W, que es el estándar en Europa. Este motor ofrece una ayuda al pedaleo suficiente para desplazamientos diarios y para subir cuestas suaves sin acabar agotado. No es una bicicleta deportiva ni busca serlo, pero cumple perfectamente con lo que se espera de ella, que es facilitar los trayectos cotidianos y hacerlos más cómodos.

Uno de sus grandes reclamos es la autonomía. Decathlon asegura que puede alcanzar hasta 70 kilómetros en modo Eco gracias a su batería de 356 Wh integrada en el cuadro. En la práctica, esto significa que muchos usuarios pueden utilizarla varios días sin tener que cargarla, dependiendo del tipo de recorrido. Si se utilizan modos de asistencia más altos, la autonomía baja, como es normal, pero aun así sigue siendo suficiente para la mayoría de trayectos diarios. La batería, además, se puede extraer fácilmente, algo muy útil para cargarla en casa o en la oficina sin necesidad de mover toda la bicicleta.

Decathlon arrasa con esta Rockrider

Más allá del motor y la batería, la Rockrider E-Actv 100 también busca ser cómoda en el uso diario. Tiene una posición de conducción relajada, cuadro bajo que facilita subir y bajar, y elementos pensados para el día a día como luces, guardabarros o una pantalla sencilla para controlar la asistencia. Incluye tres modos (Eco, Normal y Boost) que permiten adaptar el esfuerzo según lo que se necesite en cada momento, sin complicaciones ni configuraciones complejas.

Hay que tener en cuenta que, como ocurre con muchas bicicletas de este precio, el peso es bastante alto, rondando los 23 kilos, lo que se nota si se usa sin asistencia. También monta componentes sencillos y el motor en la rueda trasera no ofrece la misma sensación que uno central, sobre todo en recorridos más exigentes. Aun así, estos puntos entran dentro de lo esperable en una bicicleta de este rango y no empañan demasiado la experiencia general.