Aleix Espargaró consiguió la primera victoria de su carrera en MotoGP en el Gran Premio de Argentina. El piloto de Aprillia ha hecho historia en un día en el que ha dominado el motociclismo español, con Jorge Martín, segundo, Alex Rins, tercero, y Joan Mir, cuarto. El de Granollers se repuso a una mala salida y terminó pasando a Martín en el tramo final de la carrera.

Para redondear este gran día, el piloto español se coloca al frente de la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP por delante de Brad Binder y Enea Bastianini. El regreso a Argentina tres años después quedará en la retina del piloto de Granollers para siempre.

Clasificación GP de Argentina de MotoGP

A new page in the history books! ✅@AleixEspargaro and Aprilia triumph in Termas 🙌#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/8ggO1t0f8r

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 3, 2022