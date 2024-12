La ciencia da la razón a Marcos Llorente: los beneficios de salir a la calle semidesnudo con 0 grados.

Marcos Llorente vuelve a dar que hablar. El centrocampista del Atlético de Madrid no deja indiferente a nadie con su último vídeo, en el que pasea a sus perros por la urbanización en la que vive, sin camiseta y semidesnudo a primera hora de la mañana cuando el termómetro marcaba 0ºC. Muchos le llaman loco, pero el futbolista argumenta lo que algunos consideran una excentricidad o directamente una ida de olla.

«Como cada mañana, aprovecho para sacar a los perros y exponerme al frío, que eleva la melatonina a través de métodos directos e indirectos», dice aludiendo a estudios científicos: «Lo malo del frío es que es gratis y poca gente lo va a recomendar. Ya sé lo que estáis pensando… pero no, ni me voy a resfriar, ni me voy a poner malo». Llorente va más allá y asegura que es «imposible» coger un resfriado por ir semidesnudo a cero grados: «Es imposible que lo haga (enfermar). Como todo en la vida, requiere un proceso de adaptación, y yo ya he pasado por eso».

La ciencia respalda a Marcos Llorente

Pero, ¿qué dice la ciencia? La realidad es que muchos estudios dan la razón a Marcos Llorente, que está recibiendo muchos ataques por el citado vídeo, que rápidamente se ha viralizado en las redes sociales. Los beneficios de exponerse al frío extremo con poca ropa, según la ciencia, son múltiples. Uno de los principales es la activación de la grasa marrón, un tipo de tejido adiposo que genera calor al quemar calorías. Esto no solo ayuda a regular la temperatura corporal, sino que también puede contribuir a la pérdida de peso. Estudios han demostrado que la exposición regular al frío puede mejorar el metabolismo y aumentar la capacidad del cuerpo para quemar energía de manera eficiente.

Por ptro lado, salir a la calle con poca ropa en temperaturas extremadamente bajas puede estimular el sistema inmunológico. Este tipo de exposición al frío activa la producción de glóbulos blancos, lo que fortalece las defensas del organismo contra enfermedades. Además, el frío ayuda a reducir la inflamación, lo que puede ser beneficioso para combatir dolencias crónicas y mejorar la recuperación tras el ejercicio.

El desafío psicológico de enfrentar temperaturas bajas semidesnudo puede fortalecer la resiliencia mental. La exposición al frío promueve la liberación de endorfinas y otras hormonas relacionadas con el bienestar, lo que mejora el estado de ánimo y reduce los síntomas de ansiedad y depresión. Este tipo de práctica también fomenta la disciplina y la tolerancia al estrés.

Además, está probado que el frío extremo estimula la circulación sanguínea. Cuando el cuerpo se expone a temperaturas bajas, los vasos sanguíneos se contraen y se expanden de forma alterna, lo que mejora la elasticidad vascular. Este efecto puede ayudar a prevenir problemas cardiovasculares y promover una mejor oxigenación de los tejidos.

Por último, exponerse al frío, aunque sea por periodos cortos, puede influir positivamente en la calidad del sueño. Al enfriar el cuerpo, se favorece la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Además, el frío activa el sistema nervioso simpático, lo que incrementa los niveles de adrenalina y dopamina. Esto se traduce en una mayor sensación de energía y alerta.

En conclusión, aunque salir semidesnudo con 0 grados puede parecer una locura para algunos, la ciencia respalda los beneficios de este tipo de exposición controlada al frío. Eso sí, es importante hacerlo bajo supervisión adecuada y con conocimiento de los límites del propio cuerpo para evitar riesgos innecesarios.