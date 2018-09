¡Valverde se proclama campeón del mundo!

Alejandro Valverde se ha proclamado campeón del mundo en la prueba en línea de los Mundiales de ciclismo en carretera, que se disputan en Innsbruck (Austria), después de imponerse al sprint en una de las ediciones más duras de los últimos años, con la que cumple al fin su sueño de enfundarse el maillot arcoíris después de seis medallas en la cita.

Con 38 años, el murciano consigue así el ansiado oro, que se le ha resistido en varias ocasiones, y recoge el cetro del eslovaco Peter Sagan, campeón los últimos tres años. El de Las Lumbreras fue dos veces segundo (2003 y 2005) y en cuatro ocasiones tercero (2006, 2012, 2013 y 2014).

It's @alejanvalverde 🇪🇸!

Alejandro is our 2018 UCI Road World Champion 🌈

WHAT A FINISH!#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/35RgxBH5tI

— UCI (@UCI_cycling) September 30, 2018