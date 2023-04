Carlos Sainz: «Estoy más cómodo, a ver si el Ferrari funciona o es un espejismo»

Carlos Sainz ha lanzado un mensaje de optimismo tras finalizar quinto en la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia. El español ha dicho sentirse más cómodo con su Ferrari después de realizar muchos cambios en sus reglajes, pero también ha reconocido que no sabrán si todo eso funciona hasta que se dispute la carrera en Melbourne.

Mejores sensaciones

«Me da un poco de rabia porque he ido muy rápido toda la clasificación y ha habido un poco de confusión con la vuelta de preparación. He dejado pasar a un par de coches, se me han enfriado las ruedas y eso me ha hecho perder dos décimas en la primera curva. Pero mirando el lado positivo, he ido muy rápido todo el fin de semana y ahora estoy más cómodo con el coche. Voy progresando y lo importante es que había ritmo para estar más adelante».

Muchos cambios

«Hemos cambiado bastante el coche y hemos probado muchas cosas. Parece que hemos dado un paso atrás respecto a Jeddah, pero mi sensación es que mañana quizá podamos ir un poquito más rápido. Será difícil adelantar, pero hemos cambiado el coche para eso. A ver si funciona o es solo un espejismo».

Dos españoles en el ‘Top 5’

«No hay que mal acostumbrarse. Es divertido verlo y a ver si mañana puedo salir fuerte y podemos luchar los dos por otro podio», dijo en declaraciones a DAZN.