Carlos Rodríguez, tras su histórica victoria: «He sufrido desde el principio y todavía no me lo creo»

Carlos Rodríguez se pronunció después de hacer historia en el Tour de Francia. La joven promesa del ciclismo español ganó en Morzine Les Portes du Soleil, marchándose en el descenso de Joux Plane de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, consolidándose como un corredor a tener en cuenta de cara a los próximos años, puesto que sólo tiene 22. Destacó el buen trabajo de su equipo en la etapa reina de la presente edición del Tour y quiso mandar un mensaje de ánimo a Hindley, al que le quitó el tercer puesto de la general y que sufrió una caída al comienzo de la etapa.

Etapa

«Ha sido un día de sufrir desde el principio, pero ha merecido la pena. Todavía ni me lo creo. Creía que no iba a ser posible. Lo he podido conseguir gracias al trabajo del equipo. Han estado de 10 y si no fuera por ellos, no sería posible. He tratado de hacer la mejor carrera posible y no ha sido fácil. He tenido pinchazo antes de empezar La Ramaz y he empezado con bastante desventaja. No me ha pasado mucha factura y al final las sensaciones han sido muy buenas, me he centrado en hacer la mejor subida posible y lo mismo en el descenso. He ido a tope hasta la meta».

Podio

«Iba a hacer la mejor etapa posible. Buscando el podio o no. No sé cuanto le habrá afectado la caída a Hindley, pero no es algo que me guste. Si le he sacado el tiempo por haberse tocado, no me gusta conseguir las cosas así. Quiero desearle una pronta recuperación y yo simplemente me he centrado en hacer la mejor etapa posible. Ojalá que tengamos una bonita lucha hasta París».

Su Tour

«Estoy muy contento y espero que siga yendo así».