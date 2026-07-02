Cara y cruz en Wimbledon: Munar se destapa y Selekhmeteva roza la gesta

El día cae en Wimbledon con la clasificación de Jódar, que desemboca en la eliminación de Carreño, y dos tenistas españoles más en liza. Jaume Munar y la recientemente nacionalizada Oksana Selekhmeteva. La sonrisa ha ido por el barrio del primero después de amagar con ir por ambos. Jaume Munar se destapó como tenista a tener en cuenta sobre la hierba tras vencer (6-4, 7-6, 6-4) al tenista local Fearnley, mientras que Selekhmeteva rozó un heroico triunfo (3-6, 6-4, 6-1) ante Emma Navarro, 26ª raqueta del mundo, que se rehízo e impuso su ley en el tercer set.

Munar siguió en buena línea tras haber derrotado en su debut al argentino Francisco Cerúndolo, que venía de ganar en Queen’s, e igualó su mejor resultado en la hierba londinense, el del año pasado, tras un duelo donde supo salvar sus momentos complicados, reflejados principalmente en las diez bolas de rotura que tuvo que afrontar, de las que salvó ocho. Munar se llevó un primer set en el que fue con rotura arriba y que tuvo que ganar al resto después de haber cedido su saque cuando sacaba para cerrarlo.

En el segundo, Fearnley fue el que rompió primero, pero el español replicó a continuación y luego con 4-4 mantuvo de forma clave su servicio ante las tres bolas de ‘break’ de su rival. El tie break decidió a favor del balear, que quebró pronto al inicio del tercero y que esta vez no dejó escapar para sellar su billete junto a Alejandro Davidovich y Rafa Jódar. Ya únicamente quedan tres miembros de la armada masculina en liza. En el circuito femenino apenas queda Bouzas después de que Selekhmeteva no vengara a Badosa.

Claudicó ante Emma Navarro, que se impuso a la catalana en la ronda anterior. Selekhmeteva comenzó con el mismo guion que Badosa, buen juego y primer set al bolsillo. La incertidumbre cambió de lado, pero ahí respondió Navarro con la determinación de quien sabe convivir con las dudas. Se rearmó y suyas fueron las dos siguientes mangas. Especialmente dominadora en la tercera, en la que apenas cedió un juego. Selekhmeteva se despide de Wimbledon, su segundo Grand Slam como española.