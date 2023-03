Bryan Gil abandona la concentración de la selección española por molestias musculares

Malas noticias para Luis de la Fuente en su primera concentración como seleccionador absoluto de España. Bryan Gil, una de sus apuestas, no podrá estar con la Selección en Málaga y Escocia tras sufrir unas molestias musculares que no le han permitido entrenarse con normalidad. Regresa a Sevilla y el técnico no citará a nadie.

Bryan Gil ya no se entrenó en la tarde del miércoles en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y, finalmente, no ha podido seguir. El que sí está recuperado es Laporte, que ha superado una congestión nasal. El reto del equipo está en perfecto estado.