Boateng confiesa que tuvo que decir que Messi era el mejor para jugar en el Barça

Kevin-Prince Boateng vistió la camiseta del Barça durante seis meses en 2019. Apenas disputó cuatro partidos, en los que acumuló 303 minutos. Ahora, ha revelado que para fichar por el conjunto culé tuvo que contar «una de mis grandes mentiras», puesto que dijo que el mejor del mundo era Leo Messi, cuando a él siempre le había gustado más Cristiano Ronaldo. «Los fans del Barcelona me van a odiar, pero yo era del Madrid», ha destacado.

El delantero ghanés, ya retirado, ha hablado sobre su pasado como jugador del Barça. Una etapa bastante fugaz en su dilatada carrera, en la que llegó a jugar en hasta 13 equipos, que van desde el propio club blaugrana, Milan o Dortmund, hasta la UD Las Palmas.

Apenas jugó cuatro encuentros con la elástica culé, puesto que llegó en el mercado de invierno de 2019 y no terminó de cuajar en los planes de Ernesto Valverde. Ahora, ha revelado lo que tuvo que hacer para poder fichar por el conjunto catalán, señalando que siempre tuvo predilección por el Real Madrid.

En el pódcast de Rio Ferdinand, el ex jugador apuntó que «la única manera de vestir la camiseta del Barcelona» era decir que era seguidor tanto del club como de Leo Messi. Sin embargo, ha confesado que la realidad era bien distinta.

Boateng mintió para fichar por el Barça

Kevin-Prince Boateng ha revelado que antes de cerrarse su fichaje le hicieron dos preguntas que fueron claves para poder ser jugador del Barcelona. Y que en ambas mintió. El futbolista fue preguntado por sus preferencias futbolísticas, tanto a nivel de club como de referente personal.

«Los fans del Barcelona me van a odiar, pero yo era del Madrid», ha confesado Boateng. Además, el que fuera delantero ha señalado que tuvo que mentir para poder firmar por el Barça: «Me preguntaron en rueda de presa que cuál era mi club preferido, y dije que el Barcelona».

No fue la única mentira que tuvo que decir el futbolista. También le preguntaron que quién era el mejor del mundo. «Messi», contestó Boateng, aunque deja claro que no se ajustaba con la realidad de lo que pensaba: «Es una de mis grandes mentiras, porque suelo decir la verdad. Pero no podía decirlo porque era el único modo de vestir la camiseta del Barcelona. Siempre apoyé al Madrid y amo a Cristiano».

Etapa poco exitosa

El paso de Kevin-Prince Boateng por el Barcelona no fue precisamente el más exitoso de los que tuvo en su carrera. Apenas disputó tres partidos ligueros, ante Celta, Huesca y Valladolid, además de un encuentro como titular en Copa frente al Sevilla con la eliminatoria ya resuelta. Sumó un total de 303 minutos, lo que hizo que una vez terminó la temporada volviese a Italia, puesto que llegó cedido procedente del Sassuolo.

Aquella temporada el Barcelona ganó la Liga, pero fracasó estrepitosamente en Champions y cayó en la final de Copa frente al Valencia. En la máxima competición, el Barça fue eliminado en semifinales tras ganar por 3-0 al Liverpool en el Camp Nou, cayendo en la vuelta por 4-0 en Anfield.