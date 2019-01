El VAR está favoreciendo claramente al Barcelona esta temporada y el resto de equipos se están dando cuenta, de ahí que exijan explicaciones de su funcionamiento y se quejen en público. Las pruebas de ese trato de favor, en este informe elaborado por OKDIARIO

Nuevo partido trascendental del Barcelona y nueva ayuda del VAR, y van… Este miércoles, aunque se hable más de la remontada, del 6-1 y de la actuación de Messi o Coutinho, el conjunto azulgrana fue de nuevo favorecido por el árbitro y por el VAR. El Sevilla defendía el 2-0 de la ida, pero le duró poco porque Sánchez Martínez se inventó un penalti de Promes a Messi en el minuto 12. El argentino se disponía a chutar a portería cuando Quincy Promes intentaba arrebatarle el cuero. Ante la atenta mirada del colegiado, el delantero rosarino golpeó al suelo y el colegiado señaló el punto de cal. Lo normal sería que hubiera entrado el VAR porque el error es manifiesto, pero no fue así. Pasaron por alto la acción y Coutinho abrió la lata.

Apenas se ha superado el ecuador de la temporada, y ha quedado de manifiesto en estos primeros meses de curso que el VAR está controlado por el Barça… o por culés. ¿O no recuerdan aquella expulsión que le perdonaron a Luis Suárez en el Clásico? Precisamente, fue Sánchez Martínez también el árbitro aquel día. Los asistentes de vídeo decidieron no avisar al colegiado después de una entrada criminal de Luis Suárez a Nacho, en la que el charrúa debió ver el camino de los vestuarios. Y el uruguayo se fue de rositas, como casi siempre.

Pero la cosa no ha quedado ahí, ni mucho menos. Hay muchos más casos que demuestran que el VAR está del lado del equipo catalán. Este mes, sin ir más lejos, ha sido claramente favorecido en dos partidos de Liga, además del ya mencionado duelo copero ante el Sevilla en el Camp Nou. A comienzos de año, en el Coliseum ante el Getafe, la misma tarde en la que al Real Madrid le escamotearon dos penaltis sin que el VAR actuara, a los azulgranas les beneficiaron en una jugada doble. Primero hubo penalti de Vidal que no se pitó y luego un gol legal de Jaime Mata fue mal anulado por una falta imaginaria de Ángel a Lenglet. ¿Qué hizo el VAR? Ver y callar. “Todo OK, José Luis…”.

Sigamos, porque todavía hay más. Y más escandaloso aún. Barcelona – Leganés en el Camp Nou. 1-1 en el electrónico en el minuto 70, nervios en el Barça porque se le escapaban dos puntos. ¿Qué ocurrió? Luis Suárez puso en ventaja a los azulgranas tras golpear a Cuéllar en el brazo y en la cabeza, pero Ricardo de Burgos Bengoetxea no dudó y dio validez al tanto. Como suele ser habitual con el Barcelona, tampoco entró el VAR… Una jugada que dio la vuelta al mundo porque las imágenes posteriores demostraron que Suárez se llevó completamente por delante al portero, una falta escandalosa que nadie vio.

Responsables del VAR

Todo eso cobra sentido si uno se pone a recabar información acerca del VAR. Y es que el videoarbitraje lo maneja Clos Gómez, un árbitro que a lo largo de su carrera se ha distinguido por tomar las decisiones más rocambolescas contra el Real Madrid. Sánchez Arminio lo tenía todo previsto y ante su previsible salida dejó la herencia de su imperio a Clos Gómez, cubriéndole con el mantra de la tecnología mediante el proyecto del VAR e impulsando una imagen de limpieza a través de la tecnología.

Pero hay más. Una de las claves del VAR son las imágenes que se eligen para que los árbitros puedan ver al detalle las jugadas polémicas. ¿Quién se encarga de eso? Mediapro. Esta empresa, propiedad del independentista Jaume Roures, selecciona todas las imágenes que aparecen por nuestra televisión y también las que ven los colegiados situados en la Sala VOR de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para dictar sentencia en las jugadas polémicas. Y el jefe de realización es Óscar Lago, un declarado culé, antimadridista e independentista que incluso se hace fotos con su ídolo Luis Suárez.

El VAR en España no corrige las injusticias arbitrales. Tras las últimas polémicas, el videoarbitraje ha quedado tocado por su inacción ante los errores del colegiado en el terreno de juego. El VAR no entra en ciertas acciones al considerar que las jugadas son “grises” y que tienen distinta interpretación. El sistema está dando puntos al Barcelona, y este miércoles le puso en bandeja la remontada ante el Sevilla y el pase a semifinales de la Copa del Rey. Y es una evidencia, pues la gente ya se ha dado cuenta.