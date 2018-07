En Italia especulan con otro fichaje bomba: Messi, al Inter

'Tuttosport' ilustra su portada de este martes con un mensaje claro: "¿Messi al Inter? Quizá".

En Italia están como locos con la llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Sin embargo, no se conforman con haberle dado este salto de calidad a la Serie A con la llegada del astro portugués y quieren más. Tuttosport asegura en su portada de este martes que Leo Messi podría abandonar el Barcelona para poner rumbo al Inter: “¿Messi al Inter? Quizá”.

El director general de neumáticos Pirelli, Tronchetti Provera, patrocinador del club interista desde hace varios años, asegura que es posible. “¿Messi? ¿Cómo decir que no a Messi? Espero que Suning, una vez se lo permita el Fair Play Financiero, pueda hacer una gran contratación“. En este caso, el apoyo de Pirelli no sería para pagar el sueldo del argentino como en el caso de FIAT con Cristiano, puesto que el grupo chino Suning, que es dueño del 70% del club, podría estar preparando una gran oferta por el azulgrana.

Sin embargo, ese sueño se antoja casi imposible porque el delantero está feliz en Barcelona y no quiere abandonar la entidad. Desde Italia sueñan con la posibilidad de ver jugar a Cristiano y a Messi en la Serie A y así poder disfrutar de los dos mejores jugadores del mundo. De momento la Juve sí ha cumplido el sueño fichando al ex del Real Madrid, pero el del Inter no parece que vaya a suceder.

La llegada de Messi a Italia se puede quedar en una simple especulación, puesto que el Barcelona no está dispuesto a vender a su estrella a ningún precio. Además cuentan con que el jugador tampoco quiere poner fin a su relación contractual con el club que le ha formado como futbolista, que le ha permitido llegar a lo más alto y convertirse en el jugador que es a día de hoy.