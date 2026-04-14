El Barcelona mira a Marruecos para reforzar su centro del campo

El Barcelona busca constantemente oportunidades de mercado, jugadores que lleguen libres, estén en su último año de contrato o bien estén a punto de explotar: el objetivo es reducir la inversión y aprovecharse del contexto. Es ahí donde aparece uno de los últimos nombres en unirse a la amplia lista de candidatos a reforzar al Barça este próximo verano, éste con una clara novedad: es un mediocentro. El Barcelona habría intensificado su seguimiento al mediocentro de Marruecos Neil El Aynaoui, actualmente en la Roma.

El Aynaoui es uno de los grandes nombres de la selección de Marruecos y gusta en Barcelona. Un mediocentro incansable, con mucho recorrido y con una indudable calidad, capaz de llevar la batuta del que, a la postre, fue campeón de África este pasado año tras ganar en los juzgados el trofeo a Senegal tras un lío institucional sin precedentes.

Para el equipo de Walid Regragui, El Aynaoui fue el pulmón y el timón, todo en uno, dando varios recitales durante la Copa África no solamente por su juego con los pies, sino por su intensidad y capacidad para llevar el pulso del encuentro en todas sus etapas: en cada transición y en el juego posicional.

De hecho, la primera vez que posa sus ojos el Barcelona en El Aynaoui fue en enero de 2025, en la disputa de la mencionada Copa África en la que tan buen rendimiento dio con Marruecos. Los ojeadores del Barça vieron su potencial y tantearon su fichaje, en aquel momento en el Lens. En aquel entonces, la operación no era viable ni necesaria, y acabó firmando el pasado verano por la Roma a cambio de 23,5 millones de euros.

Ahora, a tenor de la información que comparten medios como Africafoot y Transferfeed, el Barcelona ha intensificado su interés por el futbolista y está muy atento a su situación actual en la Roma, donde está teniendo un papel residual en la Serie A (solamente cinco titularidades), aunque fue titular en ocho de los nueve partidos de Europa League con los romanos antes de ser eliminado por el Bolonia.

El Barça juega sus habituales bazas y sabe de primera mano que el marroquí tiene una especial relación con el club, ya que vivió en Barcelona de pequeño y ha reconocido públicamente que era fan del equipo y de Iniesta. Pero pese al rol que se le ha atribuido de momento a El Aynaoui, el futbolista tiene contrato con la Roma hasta 2030 y su salida solamente se entiende con un traspaso, por el que también estarían dispuestos a pujar otro clubes europeos, entre ellos el RB Leipzig.

En el Barcelona gusta y mucho su perfil, ya que podría ser el complemento perfecto a Pedri en una plantilla que necesita un recambio claro para la infinidad de minutos que acumula habitualmente. La situación deportiva de El Aynaoui, su pasado barcelonés y el valor de mercado accesible en estos momentos para la entidad culé, son motivos de peso para tener en cuenta esta operación, sobre todo si, como es de esperar, se dé alguna que otra baja en el centro del campo blaugrana este próximo verano…