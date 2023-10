El Barcelona se lleva un susto antes del Clásico.

El Barcelona tuvo un partido complicado contra el Shakhtar antes del Clásico. No era nada fácil debido a todas las bajas con las que llegaba a este partido de Champions League. Los goles de Ferran Torres y Fermín López en la primera parte dejaron el encuentro visto para sentencia, pero los ucranianos resucitaron en la segunda mitad y dieron un susto a los azulgranas. Para colmo, Joao Félix se retiró del campo lesionado a tres días del enfrentamiento ante el Real Madrid. Los de Xavi Hernández lograron tres puntos más y tienen la clasificación encarrilada a octavos de final.

Si mirabas la alineación y los jugadores banquillo podrías pensar que era el partido de la Youth League, pero no, era el primer equipo el que jugaba ante el Shakhtar. Con ocho futbolistas del filial, Xavi no se reservaba (casi) nada ante los ucranianos. Sólo dejaba a Balde descansar de cara al Clásico del próximo sábado. Con lo justo y con lo que tenía el técnico español, el conjunto azulgrana comenzó siendo protagonista. Era lo normal. Equipo técnicamente superior y con la necesidad de sumar los tres puntos para conseguir la clasificación virtual a los octavos de final.

Igual que el Barcelona no sorprendió en el inicio del partido, sí lo hizo el Shakhtar que mostró una personalidad y gusto por la pelota impropio de un equipo de sus características en un partido de la máxima competición europea. A los ucranianos no les temblaban las piernas a la hora de sacar la pelota y lograban lo impensable: hacer peligro en la gran mayoría de sus acercamientos a la portería de Ter Stegen.

Mientras tanto, el Barcelona lo intentaba siempre a través de las botas de Joao Félix, pero corría el minuto 20 y no se había producido ninguna ocasión reseñable más allá de un acercamiento de Fermín López donde sacó a pasear su inmensa calidad técnica. Y fue el propio Fermín el que participó en el primer gol de la tarde. Con polémica y con el VAR de por medio, que tuvo que validarlo, el Barcelona se ponía por delante en el marcador nada más cumplirse la media hora de partido.

‘Megalodón’, o mejor dicho Ferran Torres abrió el marcador ante el Shakhtar después de que Fermín recibiese un gran pase en el área por parte de Gündogan. El canterano, que podía estar en fuera de juego, pero finalmente el VAR dijo que no, remató al palo y en el rechace ‘El Tiburón’ envió el balón al fondo de la red.

Misil de Fermín

Y el partido quedó visto para sentencia antes del descanso. A Fermín López no le valía haber participado en el primer gol. El canterano quería ser protagonista. Y lo fue. Jugar en el Clásico de titular estaba en juego y el ex del Linares quería dar convencer a Xavi. El centrocampista de 20 años recibió un gran pase en la frontal del área sólo de marca, recortó al defensa y con un misil introdujo el balón en la portería por toda la escuadra. El chaval estaba siendo el mejor de la primera parte con diferencia respecto al resto.

Contra todo pronóstico, el Barcelona salió del descanso con una marcha más. Todo hacía indicar que los de Xavi Hernández iban a jugar con el resultado, pero en Europa un 2-0 no es una victoria segura y querían cerrar el partido definitivamente. Ferran Torres hizo el tercero del partido y el segundo de su cuenta particular, pero estaba en fuera de juego. Esta vez sí que sí. Por lo que el gol no subía al marcador.

El Shakhtar recorta distancias

Pero pasada la hora de partido, el Shakhtar recortó distancias. En Europa no te puedes relajar ni un minuto y eso hizo el Barcelona. Bajó la concentración en una jugada y los ucranianos, de la mano de Sudakov, hicieron el 2-1.

Y Fermín López se empeñó en ser el hombre del día. El canterano también hizo el segundo de su cuenta particular, lo que era el 3-1 y poner tierra de por medio, pero el VAR volvió a aguar la fiesta al Barcelona. Si antes había sido a Ferran, ahora era al ’28’ culé. El marcador no se movía y seguía el Shakhtar a un gol de los azulgranas.

Alarma Joao Félix

En el minuto 74 saltaban todas las alarmas en el estadio de Montjuic. Joao Félix se echaba al suelo por unas molestias y se retiró lesionado a tres días del Clásico. El portugués no podía continuar en el partido y desde ese mismo momento se le colgaba el cartel de dudoso para el partido ante el Real Madrid. Entraba el hombre de la semana Marc Guiu.

A falta de 10 minutos para el final del encuentro, el Barça se encerró en su campo y le tocó sufrir. Mientras tanto, el Shakhtar no dejaba de intentarlo. Y con ocasiones de gran peligro, pero el balón no terminaba de entrar en la portería. Finalmente, el conjunto azulgrana sumó tres puntos más y ya tiene pie y medio en los octavos de final de la Champions League.