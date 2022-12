A menos de una semana de que Leo Messi sea libre para negociar su futuro, el porvenir del jugador argentino sigue siendo una incógnita pese a los acercamientos del Paris Saint-Germain para firmar su renovación. En el Barcelona siguen soñando con un baile final de su hijo pródigo y su mayor estrella actual, Robert Lewandowski, se ha sumado a la carga para tratar de convencer a Messi asegurando que le encantaría jugar a su lado antes de su retirada como futbolista profesional.

Jugar con Messi

«No depende de mí. Por supuesto, vemos que ahora juega más como un ‘playmaker’, quizá marca menos goles y da más pases a sus compañeros aunque los sigue marcando. Pero comparando con otros tiempos, ahora es el futbolista con el que cualquier delantero soñaría jugar a su lado», reconoció.

Próximo Balón de Oro

«Por supuesto que tiene dueño. Hay quizá un jugador más que juega en el mismo club, pero solo hay una Copa del Mundo que decide quién lo va a ganar esta temporada y Leo está ahora en la primera posición con seguridad por lo que ha conseguido que significa todo para él. Ahora puede disfrutarlo».

Vuelta al Barcelona

«Tenemos unas semanas para preparar el próximo partido. Yo tendré dos semanas más, pero el resto de la temporada será muy duro con un calendario muy largo. Empezamos el 31 de diciembre y el último partido ya será en junio. Tendremos muchos partidos pero hay que estar preparado para este tipo de camino difícil».

Su sanción de tres partidos en Liga

«No lo entiendo porque yo no le dije nada al árbitro. Se lo dije al entrenador, a Xavi. Y para mí no significa nada malo, nada feo. No entendí que me cayeran tres partidos de sanción por esto, la verdad. No me los merezco con seguridad», reclamó Lewandowski en una entrevista a Mundo Deportivo.