El Barça está preocupado con Balde

Alejandro Balde se convirtió la pasada temporada en uno de los futbolistas más importantes del Barça en la consecución de la Liga. El defensa español le quitó el puesto al que es probablemente el mejor lateral zurdo de la historia del club como lo es Jordi Alba gracias a su gran rendimiento en el terreno de juego. No obstante, sus prestaciones esta temporada han bajado considerablemente, lo que ha despertado cierta preocupación en el seno del club azulgrana. Su ausencia en la reciente lista de convocados de la selección española por decisión técnica, tal y como ha explicado Luis de la Fuente, no ha cogido de sorpresa.

El lateral de 20 años se consagró la pasada temporada como uno de los futbolistas españoles más prometedores del mundo. Su espectacular irrupción con el Barcelona le hizo ir convocado con la selección española de Luis Enrique al Mundial de Qatar. Con dorsal todavía del filial, Balde era un todoterreno en la banda izquierda del Barcelona. Muy fiable en defensa, y especialmente omnipresente en ataque.

Eso el año pasado, pero esta temporada por unos motivos u otros, Balde ha dejado de ser protagonista en el juego del Barça. De los 16 partidos que ha disputado el equipo, el español ha sido titular en 12 de ellos, mientras que sólo se quedó a cero en el partido ante el Villarreal donde el equipo venció por 3-4. Una confianza inquebrantable por parte de Xavi Hernández pese al bajón de rendimiento de su jugador.

Puede (o no) que uno de los motivos del sorprendente bajón sea su vida fuera de los terrenos de juego. La vida privada de los futbolistas suele estar acompañada de grandes lujos y de mucho tiempo libre. Por ello, desde el club sobrevuela cierta preocupación por su vida desordenada, que podrían estar provocando una caída de rendimiento dentro del campo. Además, su gran relación de amistad con los jóvenes del equipo estaría produciendo también un efecto llamada que no es nada bueno para los intereses del primer equipo. Y más ahora cuando los resultados no acompañan.

La pasada campaña anotó un gol único gol, pero fue en la victoria ante el Espanyol donde el equipo cantó el alirón en la Liga. Además, repartió seis asistencias dejando de manifiesto la gran importancia que tenía en ataque. No obstante, esta temporada solo ha participado en un gol, dando una asistencia a Sergi Roberto en el empate ante el Granada antes del último parón de selecciones.

Grimaldo en el horizonte

Alejandro Balde renovó con el Barça esta temporada hasta 2028 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, pero hay un futbolista que empieza a ser protagonista en el panorama internacional. Grimaldo, ex de la Masía, está destacando considerablemente las órdenes del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, líder de la Bundesliga.

Grimaldo es quizás a día de hoy el lateral zurdo más en forma de Europa y como ex jugador de la Masía han comenzado los rumores sobre un posible retorno a la Ciudad Condal. El ex jugador del Benfica fichó este verano por el equipo alemán como agente libre. Se consolidó en el club portugués, pero antes comenzó a dar sus primeros pasos en la Masía desde el verano de 2010 hasta invierno de 2015, donde a seis meses de terminar su contrato, puso rumbo a Portugal.

El futbolista del Leverkusen nunca ha escondido sus deseos de regresar al Barcelona. La confianza del club en Balde quedó demostrada con el contrato hasta 2028 firmado, pero ahora se espera que esa confianza sea devuelta con su mejor versión dentro del campo. Curiosamente, Grimaldo ha sido convocado por primera vez con la selección española el mismo día que Balde se ha caído de la lista.