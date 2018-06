Thompkins anuncia su continuidad en el Real Madrid

El Real Madrid no perderá a uno de los héroes de la Décima. Trey Thompkins anunció, a través de su cuenta de Twitter, su permanencia en el equipo blanco de cara a la próxima temporada. El ala pívot contaba con una importante oferta proveniente de Anadolu Efes que ha decidido rechazar ya que su primera opción era seguir vistiendo de blanco.

El acuerdo entre Thompkins y el Real Madrid para su renovación era total, pero la llamada de Anadolu Efes llegó a colocar al interior con pie y medio fuera de la entidad en la que ha permanecido las tres próximas temporadas. Por suerte para el madridismo, Trey se decidió por la fidelidad y así lo anunció en las redes. “Estoy feliz de anunciar que seguiré jugando para el Real Madrid. ¡Vamos!”.

I am happy to announce that I will be returning to Real Madrid!! #HalaMadrid! Let's Goooooooo!

— Trey Thompkins (@TreyThompkins) June 23, 2018