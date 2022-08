Bagnaia gana el duelo a Viñales y Aleix sobrevive en Silverstone

Pecco Bagnaia se ha llevado la victoria en el GP de Gran Bretaña de MotoGP tras una bonita batalla con Maverick Viñales, que acabó segundo, en las últimas vueltas. Miller completó el podio y Aleix Espargaró sufrió mucho durante toda la carrera pero consiguió sobrevivir a un día complicado para él. El piloto de Granollers terminó noveno, justo por detrás de Fabio Quartararo, octavo, y sólo pierde un punto en la pelea por el Mundial.

Aleix buscaba otra heroicidad como la del sábado pero no fue posible. El piloto español se subió a la moto todavía con dolores y cojo como consecuencia del golpe que sufrió el sábado en los libres 4. Aquí empezó la historia de amor entre Aprilia y el de Granollers y quería repetir la hazaña del año pasado e intentar recortar puntos a un Fabio Quartararo que tenía que hacer una long lap penalty por lo sucedido en Assen. La carrera comenzó con Zarco tirando desde la salida con Quartararo a su estela.

Maverick Viñales no salía bien y perdía varias posiciones mientras que el francés se colocaba segundo. La estrategia de ayudar a Aleix no empezaba como se esperaba. El de Granollers tampoco salía bien y se mantenía entre la sexta y séptima posición. El Diablo lo tenía todo calculado e hizo la long lap lo más tarde posible, en la última vuelta permitido, y salió justo por delante de Mack. El piloto de Aprilia peleó con uñas y dientes para intentar superar al líder del Mundial y ayudar a su compañero de equipo pero la Yamaha va muy bien en este circuito, no era fácil.

Mientras tanto, por delante, Zarco se caía en la quinta vuelta cuando lideraba la carrera y estaba metiendo varias décimas a sus perseguidores. A partir de ahí comenzó una batalla entre Álex Rins y Jack Miller por la primera posición. Durante unas vueltas, el español y el australiano mantuvieron una bonita pelea pero finalmente fue el de Suzuki quien se llevó el gato al agua. Una vez se puso primero, Rins empezó a tirar y a marcharse en solitario.

Maverick pasa al ataque

Por detrás, Jorge Martín pasaba a Quartararo e iba lanzado a por el podio y dejó solo a Maverick Viñales en la lucha con el francés. El piloto de Roses estudió el adelantamiento durante varias vueltas, no quería cometer ningún error, y en cuanto lo tuvo claro y estuvo lo suficientemente cerca del de Yamaha, en la vuelta nueve, le superó con claridad y luego le cerró la puerta en la curva. A partir de ahí el de Aprilia empezó a tirar en busca del grupo delantero, mientras su compañero Aleix peleaba por pasar a Mir para ir directamente a por su rival por el Mundial.

A nueve vueltas para el final, Pecco Bagnaia adelantaba a Rins y se colocaba en cabeza de carrera. El español fue perdiendo posiciones con el paso de las vueltas mientras Viñales venía lanzado remontando posiciones y a dos vueltas para el final cogió al italiano. Mack le pasó pero se coló y Pecco le devolvió el adelantamiento.

Por detrás, Aleix aprovechaba un error de Oliveira para colocarse noveno justo por detrás de Quartararo. Desgraciadamente el español no podía hacer más por culpa de los dolores, fue perdiendo posiciones desde la salida y no conseguía adelantar. La suerte para el de Aprilia es que la long lap le salió cara a Fabio, que no pudo remontar y volver a la cabeza de carrera, y sólo pierde un punto con el francés.

Bastianini se impone a Martín

Maverick lo intentó en varias ocasiones en la última vuelta pero se coló en varias curvas y Pecco se terminó llevando la victoria. No obstante, la pelea estaba por detrás. Enea Bastianini y Jorge Martín luchaban por algo más que la cuarta plaza, el mono rojo de Ducati. El español se marcó un carrerón espectacular pero La Bestia llegó, le pasó y terminó por delante de él.

El piloto del Gresini Racing se ha impuesto en la primera batalla por la Ducati oficial, aunque esto no ha terminado. La siguiente lucha será en el GP de Austria en 2 semanas, donde Mack sueña con conseguir su primera victoria con Aprilia en MotoGP después de haberla rozado en Silverstone.