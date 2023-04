Azerbaiyán abandona el Europeo de Halterofilia tras la quema de su bandera

El Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán ha emitido una queja formal por la quema de una bandera nacional azerí durante los Campeonatos de Europa de Halterofilia en la capital de Armenia, Ereván, en un nuevo frente entre ambos países enzarzados históricamente por Nagorno-Karabaj, escenario de cruentos enfrentamientos durante las últimas décadas.

El incidente tuvo lugar el viernes durante la ceremonia inaugural cuando un individuo, identificado como el diseñador Aram Nikolian, no relacionado con la delegación armenia, prendió fuego a una bandera de Azerbaiyán delante de cientos de asistentes al evento.

Following the flag burning incident in #Yerevan, the #Azerbaijani weightlifting team decided to withdraw from the European Weightlifting Championships in #Armenia.

The 🇦🇿 team had already booked tickets for a flight from Yerevan to Antalya and then to #Baku at 2:55 am. However,… pic.twitter.com/QqgxoqF8Pv

