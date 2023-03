Aurah Ruiz se adelanta al verano con un bikini minúsculo y una foto que roza la censura

Aurah Ruiz lo ha vuelto a hacer. La influencer canaria revoluciona de nuevo las redes sociales con uno de sus explosivos posados. La mujer de Jesé Rodríguez arrasa con una foto que roza la censura y se adelanta al verano presumiendo de figura y luciendo un bikini minúsculo. Una Aurah Ruiz que empieza pronto la temporada de este tipo de sugerentes posados y alcanza los 10.000 likes en apenas unas horas con esta fotografía.

«Si usted no sabe domar demonios, no desate los míos», escribe junto al tórrido posado, en el que aparece agachada en la cubierta de un barco presumiendo de escote y de cuerpazo. Obviamente, uno de los primeros en reaccionar a la instantánea publicada por la televisiva ha sido Jesé Rodríguez. «Fuego baby, rica bebesota», respondió el futbolista canario de la Sampdoria en los comentarios del post.

La familia Rodríguez Ruiz es feliz en Italia tras una complicada aventura en Turquía. La influencer no aguantaba más en el país otomano por varios motivos e incluso contó abiertamente todos los problemas que tenían allí. «Yo tenía una chica que estaba contratada por nosotros, estaba viviendo en mi casa. Ahora, ella ya no está aquí y no está trabajando y ella se quedó en Gran Canaria. No tengo ayuda, estoy haciendo las noches de Nyan con Jesé y estamos destrozados», decía.

«Nyan en el colegio de Turquía, el experimento que hicimos de meterlo en un colegio con una profesora que hablara español, no sirvió. Así que Nyan, cuando volvimos a Turquía, Nyan ya no va al colegio, no está escolarizado. Estamos rotos porque no dormimos y encima Jesé tiene que ir a entrenar en esas condiciones de cansancio. Así llevamos desde el 24 de diciembre. Se me está haciendo super difícil vivir en un país donde no se hable mi idioma, donde Nyan no tenga sus terapias y no esté escolarizado. Se me está haciendo muy cuesta arriba», añadió. Por suerte, Jesé rescindió su contrató allí y fichó hace unas semanas por la Sampdoria.