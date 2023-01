Atlético de Madrid vs Barcelona online gratis | Gol de Dembélé en el partido hoy: resultado en directo

Atlético de Madrid y Barcelona se ven las caras en el Estadio Civitas Metropolitano en esta jornada 16 de la Liga Santander a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Los de Xavi Hernández tratarán de aprovechar el pinchazo del Real Madrid para volver al liderato en solitario. En cuanto a los colchoneros, jugarán de nuevo ante su gente y buscarán no decir adiós de manera definitiva al título. Una derrota les subiría al tren de arriba, mientras que una derrota pondría punto y final a sus aspiraciones.

Atlético – Barcelona, en directo

Jugadores y afición se quejan notablemente de las dos últimas acciones en las que Munuera Montero no ha pitado falta.

El gol ha provocado que los de Simeone se venga abajo mientras que el conjunto azulgrana busca el segundo. Pedri, gran protagonista en el gol, lo ha probado en dos ocasiones después del tanto de Dembélé.

Min 21 – GOOOOOL DE DEMBÉLÉ

GOOOOOOOOL GOOOOOL GOOOOOL DE DEMBÉLÉ. No digan gol, digan golazo de Ousmane Dembélé. Comenzó la jugada Pedri, que rompio varias lineas de presión, se adentró en el área para asistir a Gavi y este de nuevo al francés. El ‘7’ cruzó el balón y Oblak no pudo hacer nada. El Barcelona se pone por delante.

Ninguno de los dos equipos logra imponerse en el juego y está siendo un partido muy disputado en estos primeros minutos.

Ansu Fati se encontró el balón dentro del área y golpeo con el interior de su pierna derecha, pero Giménez se lanzó muy bien al suelo para tapar el disparo. El Atlético se salva del que podría haber sido la ocasión más clara hasta el momento.

Lo intentó Christensen desde media distancia. El central danés vio la opción y golpeó desde 35 metros, pero el balón fue blocado por Oblak.

El Atlético trenzó una gran jugada de pases y el balón acabó en los pies del joven Pablo Barrios, que golpeó el balón desde fuera del área, pero Ter Stegen atrapó sin problemas.

Gavi realizó una fuerte entrada sobre Joao Félix, pero el portugués, antes del choque, golpeó con la mano en la nariz del capitán del Barcelona. No obstante, es balón para los de Simeone.

Primeros minutos en el encuentro con el Barcelona como dominador de la posesión. Lo intentó Dembélé por el costado derecho pero cometió mano. Es balón para el Atlético.

Comienza este gran encuentro entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. La primera posesión es para el conjunto azulgrana. ¡Allá vamos!

Habla Enrique Cerezo

«Es un partido muy importante, ojalá sea de muchos goles, emoción y buen fútbol. Para nososotros es un encuentro importante».

Sobre Pablo Barrios: «Es un gran jugador y lo está demostrando. Es muy joven y aún tiene que aprender, pero se está configurando como una de las figuras estelares del Atlético».

Futuro de Joao Félix: «No sé dónde querrá jugar Joao. Creo que aquí está muy bien. Pero depende de él y de la situación en la que nos encontremos».

¡No queda nada!

¡10 minutos para el comienzo del partido! ¿Nervios? ¿Quién se llevará los tres puntos?

El capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, cumple hoy 31 años. El mejor regalo para el internacional español sería una victoria, frente a su gente.

El portugués encadena tres encuentros consecutivos marcando gol en Liga. Lo hizo contra el Cádiz (antes del parón), Espanyol y Elche.

Los porteros del Barcelona ya calientan sobre el césped del Civitas Metropolitano. ¡Solo quedan menos de 30 minutos para el comienzo del partido!

Ready for action ✋ #AtletiBarça pic.twitter.com/AQCjcUArEC

El Atlético de Madrid ha ganado sus dos últimos encuentros en el Metropolitano ante el Barcelona en Liga, dejando su portería a cero en los dos.

El Atlético de Madrid recuerda un gol de Fernando Torres al Barcelona en el Estadio Vicente Calderón.

Los jugadores de ambos equipos ya pisan el césped del Civitas Metropolitano y el encuentro se disputará bajo la lluvia de Madrid.

The grass is nice and slick 👌#AtletiBarça pic.twitter.com/atfYhdIIIS

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 8, 2023