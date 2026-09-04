Conoce la fecha, a qué hora empieza y dónde ver por televisión en directo el Athletic Club - Atlético de Madrid de la Liga El Athletic Club - Atlético de Madrid es de la jornada 4 de la Liga y se jugará en San Mamés

El Athletic Club y el Atlético de Madrid se enfrentan en la jornada 4 de la Liga en lo que será un auténtico partidazo con dos equipos peleando por sumar los tres puntos. Los del Cholo Simeone quieren salir victoriosos para seguir la estela del Real Madrid y del Barcelona, estando la duda en si Julián Álvarez tendrá minutos o no. Te contamos a continuación el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online todo lo que suceda en San Mamés.

Athletic Club – Atlético de Madrid de la Liga: cuándo es y a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid viaja a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club en el partido que corresponde a la jornada 4 de la Liga. El cuadro colchonero ha comenzado bastante bien esta temporada, pero afronta una salida complicada a San Mamés donde va a tener que sudar para llevarse en el bolsillo los tres puntos. La patronal que preside Javier Tebas programó este partidazo para este sábado 5 de septiembre. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa y el balón tendría que rodar de manera puntual en La Catedral a las 16:15 horas, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo gratis el Athletic Club – Atlético de Madrid de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Dazn y Movistar+ son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para emitir en exclusiva los diferentes partidos que se jueguen en el campeonato nacional, pero el segundo de ellos tiene varias fechas en exclusiva y esta será una de ellas. Es por ello que el Athletic Club – Atlético de Madrid de la jornada 4 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar la Liga, por lo que no se podrá ver gratis ni en abierto por TV. Los clientes podrán descargarse la aplicación en sus teléfonos móviles, tablets o smarts TVs y así poder ver en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en San Mamés.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este duelo entre estos dos clubes históricos de nuestro país. Cuando se escuche el pitido final en San Mamés publicaremos la crónica del Athletic Club – Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 4 de la Liga y también compartiremos con nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde Bilbao.

Dónde escuchar por radio en directo el Athletic Club – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos aquellos hinchas del conjunto vasco, seguidores del cuadro colchonero y amantes del fútbol español en general que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 4 de la Liga deben saber que van a poder escuchar gratis por la radio este Athletic Club – Atlético de Madrid. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con San Mamés para narrar el minuto a minuto de lo que allí ocurra.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Athletic Club – Atlético de Madrid?

El Estadio de San Mamés, situado en la ciudad de Bilbao, será el escenario donde se jugará este emocionante Athletic Club – Atlético de Madrid de la jornada 4 de la Liga. Este campo se inauguró en 2013 para reemplazar al que llevaba su mismo nombre. Conocido como La Catedral, en su interior caben más de 53.000 espectadores, por lo que se espera una gran entrada este sábado en la ciudad vasca.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado José Luis Munuera Montero para que arbitre el Athletic Club – Atlético de Madrid que cayó en la jornada 4 de la Liga. Juan Luis Pulido Santana estará controlando todo en el VAR, por lo que es el responsable de revisar las acciones polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda de San Mamés para analizar la jugada en cuestión y tomar una decisión final.