Pep Guardiola también ha opinado sobre la polémica del racismo contra Vinicius en su rueda de prensa previa antes de la última jornada de la Premier League, de la que el Manchester City ya es campeón. El técnico catalán ha afirmado que no es optimista con la erradicación del racismo en España y piensa que la Liga debe aprender respecto a la competición británica.

«Ellos saben lo que tienen que hacer. El racismo es un problema en todos lados. No sucede específicamente en un solo lugar. Espero que esto sirva para dar un paso más con el racismo en España. Pero no soy realmente optimista conociendo un poco el país», afirmaba Pep Guardiola antes de enfrentarse el Brentford en la última jornada de la Premier League.

«La Liga debería aprender de la Premier League. Aquí son muy estrictos. Pensar que somos mejores que nuestros vecinos, que somos mejores que el otro. Para todas las generaciones y en todas partes. Nuestros antepasados vienen de emigrantes, guerras, dictadores y tienen que salir de sus países. Formar familias allí y volver a donde han nacido. El problema es que hay racismo en todas partes. No sólo en España con Vinicius. No sólo por el género, sino por el color. Creer que nuestra lengua es mejor que la otra, que nuestro país es mejor que el otro. Tenemos que aceptar la diversidad como un ser humano, pero ahora mismo estamos muy lejos de eso. Hay mucha gente negra dando un paso al frente para defender lo que no deben defender. Esperemos que la justicia lo haga», culminaba el técnico del Manchester City.

La polémica tras los ataques racistas sufridos por Vinicius el pasado domingo en Mestalla sigue su curso y Guardiola ha sido uno de los últimos en pronunciarse con un ataque directo a España. El técnico del Manchester City se ha mostrado pesimista con que nuestro país pueda erradicar el racismo en el fútbol.