Así queda el ranking ATP tras la eliminación de Alcaraz del US Open: Shelton amenaza su tercer puesto

Comenzaba el amanecer en Nueva York cuando Carlos Alcaraz abandonó el recinto del US Open acompañado por su equipo. El partido había acabado pasadas las tres y media de la madrugada, el más tardío en la historia del torneo, y el murciano atendió a los medios españoles desplazados a Nueva York, entre ellos OKDIARIO, pasó por la ducha y se fue al hotel. Claudicó, con honores, ante la mejor versión de Shelton tras cuatro horas y media de batalla contra los elementos.

La derrota, aunque lo importante son las gratas noticias de la vuelta de Alcaraz y esto del ranking es secundario en este momento, trae consecuencias en la clasificación mundial. El murciano no revalida su corona en Nueva York y cede 1.600 puntos en la clasificación, lo que le aleja más de Sinner y Zverev, primero y segundo en el ranking mundial. El italiano, al no competir en Flushing Meadows por lesión, deja escapar 1.300 puntos de subcampeón en 2025, pero se mantiene en la cúspide.

Alcaraz sale de Nueva York con 5.560 puntos, por los 11.500 de Sinner y los 8.090 de Zverev, que todavía podría ampliar si continúa superando rondas. Irrumpe Shelton como cuarto clasificado con 4.180 puntos por acceder a semifinales. Cantidad que elevaría hasta los 5.380 en caso de levantar el trofeo el próximo domingo. Situación que le dejaría a únicamente 180 puntos de Alcaraz, que lleva sin caer del podio mundial desde septiembre de 2022.

Alcaraz y Shelton, históricos en el US Open

Cuando Shelton cerró el partido con un ace, el reloj en Nueva York marcaba las 3:33 horas de la madrugada. Lo nunca visto en el US Open, pues nunca un partido del torneo americano había concluido tan tarde. De hecho, el anterior registro también tenía involucrado a Alcaraz. En octavos de final de 2022, contra Sinner, el último raquetazo se dio a las 2:50 de la mañana tras más de cinco horas de partido.