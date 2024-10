Michael Jordan, considerado por muchos como el mejor jugador de baloncesto de la historia, ha vuelto a acaparar los titulares en todo el mundo con una adquisición de lujo. El ex jugador de los Chicago Bulls se ha comprado un nuevo avión privado, un Gulfstream G700, valorado en aproximadamente 70 millones de dólares. El avión, bautizado como N236MJ, destaca no sólo por su precio, sino también por sus lujosas características que reflejan el estilo de vida exclusivo de la leyenda de la NBA.

El N236MJ, cuyo nombre incluye las iniciales de Jordan y el icónico número 23 que usaba en los Bulls, es uno de los aviones más modernos y avanzados del mercado. Este Gulfstream G700 tiene capacidad para volar a largas distancias sin escalas, lo que le permitirá a Jordan desplazarse de un continente a otro con total comodidad. Equipado con la última tecnología, este avión tiene una autonomía de 13.900 kilómetros, permitiendo vuelos transoceánicos sin ningún problema.

El interior del avión es un despliegue de lujo y confort, con capacidad para 19 pasajeros y la posibilidad de adaptar el espacio para dormir hasta 10 personas. El diseño interior ha sido personalizado a gusto de Jordan, incorporando detalles que reflejan su personalidad y su legado en el mundo del deporte. Entre las comodidades se incluyen asientos reclinables, zonas de entretenimiento y conectividad avanzada, que permiten a Jordan mantener su estilo de vida mientras viaja.

Además, el N236MJ está equipado con un sistema de iluminación que simula la luz natural para reducir el jet lag y mejorar la experiencia de los pasajeros en vuelos largos. Los materiales utilizados en la construcción del avión son de la más alta calidad, con acabados en cuero y madera, haciendo que cada detalle del interior refleje una sensación de exclusividad. La tecnología de control de la cabina también es de última generación, lo que garantiza la seguridad y eficiencia del vuelo.

No es la primera vez que Jordan se da un capricho de este calibre. En el pasado, el exjugador ya había tenido otro avión privado, un Gulfstream G-IV, que se hizo famoso por llevar los colores del equipo que lo catapultó a la fama, los Chicago Bulls. Con esta nueva adquisición, Michael Jordan sigue consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes no solo en el deporte, sino también en el mundo de los negocios y el lujo.

A sus 61 años, Jordan ha demostrado que sigue disfrutando de los frutos de su exitosa carrera, tanto dentro como fuera de las canchas. Propietario mayoritario de los Charlotte Hornets y con una fortuna estimada en más de 2.000 millones de dólares, el exjugador continúa expandiendo su imperio y disfrutando de su estatus como ícono global. El N236MJ es, sin duda, una prueba más de su gusto por lo exclusivo y su capacidad para seguir haciendo grandes movimientos fuera del baloncesto, aunque siempre con un ojo en el deporte de la canasta.

Michael Jordan’s new $70 million Gulfstream G650ER is incredible.

The tail number is N236MJ and the custom paint job probably cost over $500,000. pic.twitter.com/T9Q2yAXZxP

— Joe Pompliano (@JoePompliano) October 8, 2024