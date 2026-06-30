Así se enteró Selekhmeteva de que competía por España: «Me etiquetaron en una publicación desconocida de Instagram»

Durante los últimos días de mayo, a caballo entre quitarse el sayo y seguir con él unos días, la vida de Oksana Selekhmeteva (Rusia, 2003) cambió por completo. Estaba comiendo en el comedor de Roland Garros cuando le saltó una notificación en el móvil de que había sido etiquetada en una publicación de Instagram por una cuenta desconocida. «Oksana es española», decía. «Al principio no le di importancia porque la cuenta era muy pequeña, pero luego me llamó la Federación Española y ahí sí me lo creí», cuenta a Selekhmeteva OKDIARIO antes de debutar en Wimbledon.

A lo que Oksana dio veracidad era a que su nacionalidad, después de tres años marcados por la lentitud de la burocracia, pasaba a ser española. «Ha sido un proceso largo por el tema de visados, papeles, tener que ir a Rusia a por documentación, regresar a Barcelona… Tuve la ayuda de la Federación y gracias a eso fue todo bien. Me siento muy orgullosa de representar a España. Es el país perfecto para ser tenista. También me siento muy conectada con la gente y con el país», detalla durante su conversación con OKDIARIO.

Selekhmeteva decidió cambiar de país por la idiosincrasia tenística de España. Quedó prendida de las academias nacionales y la estructura en la base. «En Rusia no hay esa posibilidad». Probó en una academia de Barcelona a los 14 años y desde entonces ha sido así. «En España tenéis todo como muy compacto. Por ejemplo, tenéis un sitio físico para entrenar y una estructura para ayudar a los niños a ser tenistas profesionales», detalla.

«En Rusia, si no ha cambiado ahora, no tienen ninguna academia para los pequeños», añade. Selekhmeteva también valora la mentalidad española. «Sabéis cuándo tener la cabeza en el trabajo y cuándo para disfrutar. Eso me gusta. En Rusia hay que pensar en tenis las 24 horas», asegura. Compite amparada por la Federación Española y sin patrocinadores. «¿Patrocinador? ¿Qué es eso? bromea. «Estoy abierta a escuchar ofertas», dice en un perfecto castellano.

«La verdad es que no tengo ninguna prisa. Estoy sin ropa, sin sponsors y la vida del tenista es dura en esas situaciones. Pero en el mundo hay cosas mucho más graves y jodidas, no sé si puedo decir esa palabra (risas). Ahora no tengo patrocinador. Vale ¿Y qué? Estoy bien. Viajo, juego los torneos y estoy sana. Eso es lo más importante. No tengo ninguna prisa, pero lo vuelvo a decir. Estoy abierta a escuchar ofertas (risas)», finaliza Selekhmeteva su conversación con este medio.