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Así es el Circuito de Suzuka del GP de Japón de F1: perfil, curvas, características….

Descubre todo acerca del Circuito de Suzuka en Japón: medidas, longitud, vuelta rápida...

GP de Japón F1: todos los horarios de la carrera del Mundial de Fórmula 1 y dónde ver por TV gratis en directo

Fernando Alonso
Fernando Alonso, durante el GP de Japón de F1. (Getty)

El ‘Gran Circo’ de la Fórmula 1 sigue su curso y aterriza en el Gran Premio de Japón. Tras una primera carrera en Australia donde Kimi Antonelli se coronó por primera vez en la máxima categoría automovilística con Mercedes, llega la segunda fecha del calendario sobre el trazado del Circuito de Suzuka, al que detallaremos en las siguientes líneas para conocer más datos y curiosidades acerca de este legendario y famoso escenario.

Dónde está el Circuito de Suzuka

El Circuito de Suzuka se encuentra localizado en la ciudad de Suzuka, dentro de Mie, en el país asiático de Japón. Es uno de los trazados más famosos del mundo del automovilismo y destaca principalmente por su impecable diseño en forma de ‘8’, algo muy poco común en este deporte. Dicho escenario fue inaugurado durante el pasado año 1962 y, además de albergar el Gran Premio de Japón de la F1, también es escenario de otras competiciones relacionadas con el mundo del motor. 

Cuánto mide el Circuito de Suzuka

Por otro lado, cabe destacar que posee una longitud de aproximadamente 5.807 kilómetros, lo que se traduce en unas 3.608 millas por vuelta completa. A su vez, este trazado es conocido por su combinación de curvas rápidas, técnicas y cambios de elevación, lo que le convierte en uno de los circuitos más desafiantes del calendario de Fórmula 1. Tal y como destacamos líneas atrás, tiene una forma de ‘8’ y permite que una parte del trazado pase por encima de otra a través de un puente, en el que se le añade un punto más de dificultad y atractivo tanto para los pilotos como para los seguidores más fieles a la F1.

Perfil del Circuito de Suzuka: curvas, rectas, número de vueltas…

El Circuito de Suzuka presenta en todo momento un perfil equilibrado y sobre todo muy técnico, con un total de 18 curvas que se dividen en secciones rápidas y enlazadas con otras lentas y exigentes. Una de sus zonas más conocidas es la de las ‘S’ del primer sector. ¿Qué significa esto? Pues bien, es una secuencia fluida de curvas de alta velocidad (Degner, horquilla y 130R, que ponen a prueba la aerodinámica de los monoplazas.

Asimismo, el trazado cuenta con una recta principal y la larga recta trasera que te lleva a la chicane final, donde se pueden realizar impresionantes adelantamientos. En la Fórmula 1, la carrera suele disputarse en un total de 53 vueltas. 

Quién tiene la vuelta rápida en el GP de Japón de F1

Curiosamente, el piloto que cuenta con la vuelta más rápida en el Circuito de Suzuka es Andrea Kimi Antonelli, el vencedor del primer Gran Premio de la temporada en Australia, con un impresionante tiempo de 1:30.965, que logró durante la edición del pasado año 2025. Este registro, actualmente, es el récord de vuelta en carrera en el legendario Circuito de Suzuka, Japón.

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