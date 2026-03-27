Así es el Circuito de Suzuka del GP de Japón de F1: perfil, curvas, características….

El ‘Gran Circo’ de la Fórmula 1 sigue su curso y aterriza en el Gran Premio de Japón. Tras una primera carrera en Australia donde Kimi Antonelli se coronó por primera vez en la máxima categoría automovilística con Mercedes, llega la segunda fecha del calendario sobre el trazado del Circuito de Suzuka, al que detallaremos en las siguientes líneas para conocer más datos y curiosidades acerca de este legendario y famoso escenario.

IT’S RACE WEEK ONCE AGAIN 😍 We’re heading to Suzuka for Round 3! 🇯🇵#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/T2tiHrZ7jq — Formula 1 (@F1) March 23, 2026

Dónde está el Circuito de Suzuka

El Circuito de Suzuka se encuentra localizado en la ciudad de Suzuka, dentro de Mie, en el país asiático de Japón. Es uno de los trazados más famosos del mundo del automovilismo y destaca principalmente por su impecable diseño en forma de ‘8’, algo muy poco común en este deporte. Dicho escenario fue inaugurado durante el pasado año 1962 y, además de albergar el Gran Premio de Japón de la F1, también es escenario de otras competiciones relacionadas con el mundo del motor.