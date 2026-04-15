El Arsenal neutraliza al Sporting y se cita en semifinales de Champions con el Atlético

El Arsenal empató sin goles este miércoles ante el Sporting de Portugal en un encuentro correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Champions League celebrada en el Emirates de Londres, haciendo bueno el 0-1 de la ida, para citarse ahora con el Atlético de Madrid y sujetar la presión de cumplir en el tramo decisivo de la temporada.

El equipo ‘gunner’, por primera vez en su historia en dos semifinales seguidas de Champions, jugó con fuego pero los lusos fueron de más a menos, sin dar suspense a los últimos minutos pese a la necesidad. El equipo de Mikel Arteta se quedó con el balón para no sufrir y tuvo más ocasiones con los revulsivos del banquillo.

El Arsenal, que venía de dejarse la renta en busca de la ansiada Premier, espantó los fantasmas de otro año en blanco, su último título fue la FA Cup de 2020, aunque no dio sensación de superioridad, para optimismo ahora del Atlético de Madrid. Con la renta de la ida, el equipo inglés trató de minimizar al rival en un primer tiempo bastante espeso, sin apenas ocasiones aunque el Sporting terminó mejor y llegando algo más al descanso.

Las ocasiones llegaron juntas, acción-reacción, como pasados los diez minutos Trincão y después Viktor Gyokeres. El sueco, que hizo 97 goles en 102 partidos con los de Lisboa antes llegar a Londres el pasado verano, tuvo otra a la media hora. Los visitantes, que habían reclamado un penalti en el inicio, también fueron serios en defensa, atentos al desborde de Noni Madueke, y asomaron ante David Raya.

El portero español estuvo cerca de regalar el gol a Pedro Goncalves y Morten Hjulmand dio mayor movilidad al Sporting con respecto a la ida. Justo antes del descanso, Geny Catamo mandó el balón al poste. Al poco de la reanudación, Arteta sorprendió quitando a Gyokeres y, encima, perdió a Madueke por lesión, dando entrada al joven de 16 años Max Dowman.

La rotación les sentó bien, también con Leandro Trossard, quien tuvo un cabezazo al poste, y Gabriel Jesus, y el Arsenal se asentó en campo rival. El Sporting se quedó en la orilla y el Arsenal venció sin convencer, para de momento seguir vivo en Champions, donde solo jugó la final de 2006, y como en una Premier que, con duelo el domingo contra el Manchester City, no gana desde 2004.