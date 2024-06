¡Alpine despide a Esteban Ocon!

Alpine ha despedido a Esteban Ocon, que dejará de ser piloto de la escudería francesa a final de temporada al terminar su contrato. El ex compañero de Fernando Alonso no estará en 2025 en el equipo de Renault en la Fórmula 1, con el que llegó a ganar una carrera en el Gran Premio de Hungria 2021 gracias al asturiano, que le defendió de Lewis Hamilton durante toda la prueba. Los malos resultados del francés en este inicio de Mundial y su escaso compañerismo traducido en una mala relación con Pierre Gasly han sido motivos suficientes para que la directiva tome esta decisión.

«BWT Alpine F1 Team y Esteban Ocon han acordado separarse al final de la temporada 2024 y concluir así el contrato del francés con el equipo», ha explicado la escudería en un comunicado oficial. El adiós del piloto será a final de temporada, es decir, Ocon seguirá corriendo para Alpine lo que queda de temporada, pero no estará ya en 2025. Queda así otro volante libre más para el siguiente campeonato, con la renovación de Gasly todavía en el aire.

Ocon concedió unas palabras en el comunicado de Alpine tras ser destituido: «Ha sido un período importante en mi vida correr en este equipo de F1. Si bien he estado aquí durante cinco años como piloto de carreras a tiempo completo, mi carrera profesional comenzó en Enstone cuando era un adolescente, así que Siempre será un lugar especial para mí».

«Hemos pasado grandes momentos juntos, también algunos momentos difíciles, y ciertamente estoy agradecido a todos en el equipo por estos momentos memorables. Anunciaré mis planes muy pronto, pero mientras tanto, mi atención se centra exclusivamente en lograr que este equipo esté en la pista adecuada y tener un resto de temporada exitoso», añadió.

Y su jefe, Bruno Famin, que rajó de lo lindo tras su lamentable maniobra en Mónaco que costó su abandono y daños en el coche de Gasly y se reunió públicamente con el piloto reserva, Jack Doohan en el Principado, también ha tenido unas palabras para Ocon. «En primer lugar, nos gustaría agradecer a Esteban por su compromiso con el equipo durante los últimos cinco años. Durante su tiempo, hemos celebrado juntos algunos momentos fantásticos, el mejor de los cuales llegó en el Gran Premio de Hungría de 2021 con una victoria memorable», comenzó agradeciendo.

«Todavía nos quedan 16 carreras por completar en 2024 junto con un objetivo claro: seguir trabajando incansablemente en equipo para luchar por los mejores resultados en pista. Le deseamos a Esteban lo mejor para el próximo capítulo de su carrera como piloto cuando llegue ese momento», concluyó.

BWT Alpine F1 Team and Esteban Ocon agree to part ways at the end of the 2024 season.

Read more 👇

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) June 3, 2024