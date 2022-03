El FC Barcelona se enfrenta al Galatasaray en la vuelta de octavos de final de la Europa League. El equipo azulgrana está obligado a ganar en el ‘infierno’ de Estambul después del empate sin goles que registró el duelo de ida en el Camp Nou. Un partido a vida muerte para el equipo entrenado por Xavi Hernández antes del Clásico contra el Real Madrid.

En portería, el técnico catalán volvía a confiar en el alemán Marc-André Ter Stegen, su titular indiscutible en las dos competiciones. En el lateral derecho no estará Dani Alves, que no está inscrito en la Europa League, y el principal candidato al puesto es Sergiño Dest, con Jordi Alba fijo en la izquierda. En cuanto al eje de la zaga, el buen rendimiento de Eric García podría darle el puesto junto con Ronald Araujo, que no jugó ante Osasuna. De paso, Gerard Piqué tendría un poco de descanso.

En el centro del campo, el capitán Busquets volverá a llevar la manija junto con Frenkie de Jong, otro que descansó en el último partido, y la duda es si su acompañante será Pedri o Gavi, mientras que Nico parte con menos opciones en principio.

Por último, en el ataque Xavi vuelve a disponer de muchas bajas para confeccionar su tridente. Parece indiscutible Ferran Torres, que viene de anotar un doblete el pasado domingo, y en el otro extremo estaría Adama Traoré en sustitución de Ousmane Dembélé. En la punta de ataque, Pierre-Emerick Aubameyang y Memphis Depay pugnan por el rol de ariete titular en un partido donde el Barcelona esta obligado a marcar goles para clasificarse.

De esta forma, el once inicial frente al Galatasaray podría estar compuesto por: Ter Stegen; Dest, Araujo, Eric García, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Gavi; Ferran Torres, Adama y Aubameyang.