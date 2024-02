Alexia Putellas y Tere Abelleira se caen de la lista para la semifinal contra Holanda

Alexia Putellas se cae de la lista de convocadas por Montse Tomé para el partido de fútbol femenino más importante disputado en nuestro país, el que se juega este viernes en Sevilla entre España y Holanda por un billete hacia los Juegos Olímpicos de París y también para la final de la Liga de las Naciones. La doble ganadora del Balón de Oro no estará en la semifinal y seguirá en su proceso de readaptación para intentar llegar a una hipotética final.

La jugadora del Barcelona ha sido uno de los dos descartes de Montse Tomé para el trascendental encuentro en La Cartuja y el otro es Tere Abelleira, que tan siquiera se entrenó en el último entrenamiento antes del partido. Por tanto, quedan resueltas las dos grandes incógnitas y la seleccionadora tendrá que componer su once con las bajas de dos futbolistas que en condiciones normales son indiscutibles.

Por un lado, Alexia lleva ausente desde el 14 de noviembre de 2023. Ese día disputó su último encuentro con el Barça en la Champions League contra el Benfica, en el que anotó un doblete y sufrió una contusión en la rodilla izquierda que le hizo pasar por el quirófano el pasado 26 de diciembre. La centrocampista, que ni siquiera ha vuelto a jugar con su equipo, fue convocada por la seleccionadora y acudió a la concentración con la esperanza de tener algunos minutos en la Final Four de la Liga de las Naciones.

Y, por otro lado, está el caso de Tere Abelleira. La futbolista del Real Madrid tiene una lesión en el psoas y no juega desde el pasado 3 de febrero en la victoria de las blancas por 7-1 contra el Valencia en la Liga F. Ambas acudieron a la concentración la pasada semana sin el alta médica, pero tras llevar a cabo un plan específico en Las Rozas habían viajado a la capital de Andalucía para arrimar el hombro y conseguir el pasaporte hacia Francia.

La seleccionadora, Montse Tomé, no quiso dar ninguna pista sobre la presencia ni de una ni de otra en La Cartuja en la rueda de prensa previa al partido. «Alexia está bien en su proyecto de readaptación. Está entrenando lo que puede. Todos los que estamos aquí queremos que España gane, no vamos a darle pistas al rival», dijo la asturiana, que no dio ninguna pista sobre su once.