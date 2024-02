Thomas Hitzlsperger es el único futbolista profesional alemán que ha hecho pública su homosexualidad, al menos hasta el momento. Un tema tabú que ha sido tratado en el documental de Amazon Prime llamado The Last Taboo. Además, Hitzlsperger ha relatado sus experiencias en el mundo del fútbol y ha dado sus consejos a los futbolistas homosexuales de hoy en día en declaraciones a Bild.

El que fuera subcampeón de Europa con Alemania en 2008, cayendo en aquella icónica final contra España, fue preguntado por la homosexualidad y el fútbol. «¿Sigue siendo tabú? Sí, eso creo. Se habla de ello, pero los jugadores no se identifican como tal. Es un tabú en el campo y en el vestuario, también porque en Alemania no se conoce a ningún futbolista homosexual activo.» Aunque la sociedad sea más respetuosa con la orientación sexual de cada persona, admite que cuando «se trata de los actores principales, los jugadores, hay un problema. Son siete los profesionales homosexuales conocidos en todo el negocio. Eso es un poco pequeño.»

«Siempre se dice: ¿Cuándo saldrá con esto el primer jugador activo de una de las cinco mejores ligas?», plantea Hitzlsperger mientras recuerda que «ya hay uno con Jakub Jankto» que actualmente juega en el Cagliari de la Serie A. Un ejemplo que aprovecha para decir: «Lo hizo público una vez y poco ha dicho al respecto desde entonces. Fue entonces cuando te diste cuenta de que no tenía por qué ser gran cosa», concluye.

Hitzlsperger recuerda que su decisión de decir abiertamente que era homosexual no fue sencilla ya que «no todos los que me rodeaban pensaban que era bueno». Él se dio cuenta cuando fichó por la Lazio en 2010: «Ya no podía reprimir mis sentimientos. Hasta entonces, no podía imaginar que yo, entre todas las personas, pudiera ser gay». Un momento de su carrera en el que era suplente en Roma y no quiso decir nada, aunque ahora le pica la curiosidad: «Me habría interesado ver cómo reaccionaron mis compañeros y el público».

Fue dos años más tarde, en 2012, cuando siendo jugador del Wolfsburgo de la Bundesliga, estuvo cerca de reconocer públicamente su homosexualidad pero el consejo de un abogado le tiró para atrás: «¡Bajo ninguna circunstancia hables de eso!». Una hora más tarde se marchó pensando «no diré nada más». Un llamativo relato en el que acaba reconociendo que no lo hizi por lo que le decía su letrado: «Mi abogado me desaconsejó salir del armario».

El caso de Jakub Jankto

El ya ex jugador del Getafe, cuando estaba cedido en el Sparta Praga, comunicó que es homosexual. En un vídeo en sus redes sociales, sin adornos, ni estridencias y con un fondo oscuro, el jugador checo dijo abiertamente lo siguiente: «Soy homosexual y ya no quiero esconderme. Como todos los demás, tengo mis fortalezas, tengo mis debilidades, tengo una familia, tengo a mis amigos, tengo un trabajo que lo he estado haciendo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, profesionalismo y pasión. Como todos los demás. Yo también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos. Sin prejuicios. Sin violencia. PERO con amor. Soy homosexual y ya no quiero esconderme».

Un valiente gesto que provocó la reacción de algunos equipos, como el del propio Getafe, que tenía sus derechos como jugador, así como la Premier League, que quiso enviarle un bonito mensaje: «Estamos contigo, Jakub. El fútbol es para todos». Otros equipos como la Juventus de Turín, el Arsenal u Osasuna reaccionaron con emoticonos de aplausos, corazones y la bandera LGTB ante este anuncio.