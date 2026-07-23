Ya lo tienes en casa: colócalo en el dormitorio y olvídate de los mosquitos

Para muchos, el verano es la mejor época del año porque permite hacer planes al aire libre y disfrutar de unas merecidas vacaciones. Sin embargo, con el aumento de las temperaturas, los mosquitos se convierten en uno de los principales inconvenientes tanto dentro como fuera del hogar. Por la noche, el característico zumbido que producen al volar alrededor de la cama es suficiente para interrumpir el descanso, razón por la cual conviene conocer el mejor truco casero para decir adiós a los mosquitos sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Entre todos ellos, hay uno que se ha hecho viral en redes sociales por su efectividad y porque utiliza ingredientes que seguro tienes en casa: un limón y varios clavos de olor. Se trata de un remedio muy antiguo, que lleva décadas pasando de generación en generación y, en los últimos años, se ha vuelto a popularizar gracias a plataforma como TikTok e Instagram. Muchos usuarios aseguran que colocarla sobre la mesilla de noche o cerca de la ventana del dormitorio ayuda a reducir considerablemente la presencia de mosquitos por la noche.

El truco definitivo para olvidarte de los mosquitos este verano

El remedio del limón con clavos de olor es uno de los mejores para ahuyentar a estos insectos. Por un lado, el limón libera compuestos cítricos (como el limoneno y el citral) cuyo aroma resulta desagradable para los mosquitos. Y, por otro lado, el clavo de olor contiene un compuesto llamado eugenol, un aceite esencial con un olor muy intenso; diversas investigaciones han observado que el eugenol tiene propiedades repelentes frente a algunos insectos.

Al pinchar varios clavos de olor en medio limón, los aceites esenciales del clavo se mezclan con los compuestos aromáticos del cítrico y se liberan poco a poco, creando un ambiente que ahuyenta a los mosquitos. Su preparación es muy simple:

Corta un limón por la mitad. Clava entre 15 y 30 clavos de olor en la pulpa de cada mitad. Coloca las mitades en la mesilla de noche, cerca de una ventana o en la zona donde quieras intentar mantener alejados a los mosquitos. Con el paso de las horas, el aroma irá perdiendo intensidad, por lo que conviene sustituir el limón cada uno o dos días.

Vinagre

El vinagre es conocido por su utilidad para limpiar la casa y como ingrediente habitual en la cocina, pero también se puede utilizar como un remedio casero para mantener alejados a los mosquitos durante el verano. Su olor fuerte e intenso resulta poco agradable para estos insectos, por lo que tienden a evitar las zonas donde está presente.

Una forma sencilla de utilizarlo es colocar un vaso con vinagre blanco cerca de las ventanas o en las habitaciones donde suelen aparecer mosquitos. También puedes preparar un repelente casero mezclando vinagre con unas gotas de aceite esencial de eucalipto y pulverizar la mezcla en marcos de puertas, ventanas y otros puntos de acceso.

Si prefieres una trampa casera, utiliza vinagre de manzana en una botella abierta: su aroma dulce puede atraer a los mosquitos, que acabarán entrando en el recipiente y tendrán más dificultades para salir.

Plantas

El geranio limón destaca por el intenso aroma cítrico que desprenden sus hojas, una característica que lo convierte en uno de los repelentes naturales más populares frente a los mosquitos. Para que el Pelargonium crispum crezca sano y mantenga su fragancia, conviene situarlo en un lugar con abundante luz solar o, como mucho, en una zona de semisombra. Además de su utilidad, es una planta muy apreciada por su valor ornamental, ya que produce pequeñas flores en tonos blancos, rosados o malvas.

La albahaca es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la cocina, pero también puede ayudar a mantener alejados a los mosquitos gracias al intenso aroma que desprenden sus hojas. Se puede cultivar tanto en macetas como directamente en el jardín. Para crecer fuerte y sana, necesita un lugar cálido, con muchas horas de sol y un riego moderado que mantenga la tierra ligeramente húmeda.

La lavanda es una de las plantas más apreciadas por su intenso aroma y sus características flores de color violeta. Además de aportar un toque decorativo a jardines, terrazas o interiores luminosos, su fragancia puede ayudar a mantener alejados a los mosquitos. Necesita muchas horas de luz solar y un sustrato con buen drenaje, ya que no tolera el exceso de agua.

Finalmente, cabe señalar una de las razones por las que los mosquitos pican más a unas personas que a otras: el sudor y la temperatura corporal. Al sudar, el organismo libera compuestos como el ácido láctico, el ácido úrico y el amoníaco, sustancias que los mosquitos son capaces de detectar incluso en cantidades muy pequeñas. Gracias a sus receptores sensoriales, también identifican el dióxido de carbono que exhalamos al respirar, lo que les permite localizar a sus posibles víctimas.