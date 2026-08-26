Un vaso de este líquido es suficiente y la ropa volverá a estar blanca como la nieve

El uso del vinagre blanco se ha convertido en un indispensable a la hora de poner una lavadora. Este producto proporciona grandes ventajas para los materiales más delicados, especialmente las prendas blancas, que dejará impolutas. También actúa como suavizante natural, quita los olores e incluso protege los colores de las prendas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el uso de este líquido a la hora de poner una lavadora.

Está en boca de todo el mundo y probablemente lo hayas escuchado pronunciar de algún experto o experta en limpieza: el vinagre es el producto estrella para lavar la ropa. Antes que nada, hay que diferenciar entre el vinagre blanco de consumo, que tiene un porcentaje de acidez de hasta un 5%, con el vinagre de limpieza, que puede llegar a estar por encima del 8%. El vinagre que se emplea para lavar la ropa es el ya famoso vinagre blanco destinado, que también se denomina vinagre de alcohol o blanco de limpieza.

Hay aquí que tener una cosa clara. Hay que evitar emplear en la ropa cualquier otro tipo de vinagre, como puede ser el de manzana, el balsámico o el de vino tinto, porque destrozará tus prendas en cuestión de segundos. Para lavar la ropa solo vale el vinagre blanco destilado u otros ecológicos que no dañan las telas y que puedes encontrar en cualquier tienda especializada en la materia. Y sus usos en la colada son los siguientes, con resultados más que evidentes:

Potenciador de detergente.

Suavizante.

Blanqueador y quitamanchas.

Elimina la electricidad estática de la ropa.

Elimina los malos olores.

Limpiador de lavadoras.

El uso del vinagre para lavar la ropa

@valbarrales ha publicado un vídeo viral en la red social TikTok en la que emplea el vinagre blanco para lavar sus prendas y cuenta dos formas de hacerlo: poniendo a remojo las prendas y lavándolas a mano y también pasándolas por la lavadora.

«Te enseño tres formas en las que puedes usar el vinagre blanco para usar tu ropa», comienza diciendo en su vídeo, que cuenta con miles de reproducciones y de interacciones de los usuarios sorprendidos por los efectos de este líquido que dejará tus prendas blancas como la nieve.

«La primera opción es especialmente para la ropa blanca. Poner a remojar las prendas blancas con un poco de bicarbonato y un poco de vinagre», cuenta a la vez que deja claro que el truco está en «sumergirlas bien y dejarlas reposar unos 30 minutos». «A mí me gusta lavarlas a mano, pero también puedes optar por meterlas en la lavadora después del remojo», cuenta.

«La última opción es para aplicar en lavadora y sólo hay que elegir el ciclo de lavado que prefieras. Cuando tenga suficiente agua, hay que agregar un chorro de vinagre y suavizante», afirma a la vez que deja claro que «utilizar vinagre tiene muchos beneficios».

Así que, si quieres que tus prendas blancas luzcan impolutas, solo tendrás que echar media taza de vinagre en tu próximo lavado y este líquido aumentará el poder limpiador del detergente para tener una ropa más brillante… especialmente las prendas blancas.