Los trucos que esconde tu microondas y que no conocías: te van a cambiar la vida

El microondas se ha convertido en un elemento fundamental para cuidar nuestra salud, convirtiéndose en un básico de toda cocina con una serie de trucos ocultos que te va a cambiar la vida. Ahorramos tiempo y esfuerzos en una cocina que puede ser sin nada de aceite.

Si has intentado hacer una correcta tortilla sin aceite en el microondas, sabes que se trata de un electrodoméstico que ha sido creado para calentar alimentos sin necesidad de grasas. Consigue buenos resultados y se convierte en un gran aliado de la salud y del tiempo de calidad en casa, pero también nos permite descubrir unos trucos que serán de lo más valiosos.

No lo sabes todo de tu microondas

Aunque hace años o más bien décadas que el microondas se ha convertido en una herramienta básica y no solo para calentar la lecha, no conocemos del todo este electrodoméstico que no puede faltar en ninguna cocina. Tenemos este elemento siempre listo para la acción.

Es un electrodoméstico que nos permite realizar una gran variedad de recetas sin apenas esfuerzo. Es el elemento fundamental que seguramente te servirá para conseguir aquello que deseas en menos tiempo. Puedes convertirte casi en un chef profesional gracias a un microondas que tiene muchas funciones ocultas.

El hecho de cocinar sin ensuciar la cocina ya es un plus. Nos permite ganar un valioso tiempo de calidad que realmente puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Por lo que acabarás teniendo todo lo que necesitas y más con el mínimo esfuerzo posible.

Es hora de que dejes de calentar solo la leche o descongelar el pan. Hay un amplio universo de posibilidades para conseguir sacarle el máximo partido a un microondas que sirve para mucho más de lo que imaginas. Toma nota de todo lo que puedes lograr muy fácilmente según los expertos.

Realmente las funciones del microondas son muchas más de las que crees y pueden acabar siendo las que marquen una diferencia importante en todos los sentidos. Siendo una opción de lo más recomendable, podrás usar el microondas, para muchas más opciones de lo que imaginas. Es cuestión de atreverse a cocinar mejor o a cuidar nuestra cocina de la manera que se merece con este electrodoméstico en pleno funcionamiento. Esto es todo lo que puedes conseguir.

Te va a cambiar la vida estos trucos del microondas

A la hora de empezar a cocinar con tu microondas hay una serie de trucos que no puedes dejar escapar. El hecho de que caliente el agua o cualquier otro elemento hasta altas temperaturas es algo que tiene un gran valor y que realmente no podemos obviar para una serie de funciones que realizamos cada día.

Las altas temperaturas nos sirven para desinfectar los trapos y las esponjas de cocina. Solo tienes que humedecerlos y ponerlos en el microondas durante unos segundos a máxima potencia. Es una manera de asegurarte que están desinfectados, como en una especie de esterilización que podemos poner en práctica.

La miel o el azúcar se pueden ablandar fácilmente si están cristalizados, son solo 30 segundos a máxima potencia para que vuelvan a su estado original. Podrás comprobar que es más fácil cocinar con ellos y puedes poner las cantidades adecuadas.

El truco para pelar los ajos fácilmente gracias con la ayuda del microondas, quizás no lo conocías y realmente funciona. Solo tienes que ponerlo a máxima potencia durante unos 15 segundos, dependiendo de la potencia del microondas, quizás necesites un poco más. Con el calor exterior que le hemos dado, verás como es mucho más fácil pelar este elemento que tenemos en mente.

Si eres amante de las hierbas frescas, las podrás secar fácilmente para conservarlas durante más tiempo y tenerlas siempre en la cocina. Darás a tus platos un sabor impresionante, solo tienes que envolver las hierbas con papel de cocina y calentarlo todo en intervalos de 30 segundos, hasta que veas que las hierbas ya están secas.

La masa del pan y las galletas reacciona con el microondas, si ves que se han puesto demasiado duros, no lo dudes, la bollería, el pan y las galletas va unos segundos al microondas. Puedes humedecerlos un poco si están muy secos y ponerlos en el microondas 20 segundos. Parecerá que sean del día y conseguirás disfrutarlos un poco más.

Estos trucos pueden acabar siendo esenciales para poder descubrir las funciones ocultas del microondas, como verás tiene todo y más para hacerlos descubrir qué podemos hacer con él. El hecho de calentarse tan rápidamente provoca un efecto en los alimentos que debemos tener en cuenta y que es fundamental para acabar obteniendo aquello que realmente deseamos. Pon en práctica estos trucos, realmente funcionan y son muy útiles.