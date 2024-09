Adrián Zapatera, analista financiero: «La generación del ‘baby boom’ cobrará pensiones más bajas»

Adrián Zapatera es analista financiero que estudia el mercado de las pensiones y el contexto social. En una entrevista con OKDIARIO ha asegurado que el sistema de pensiones no se podrá mantener en los próximos 10 años. «Le recomendaría a la generación del baby boom que ahorre y que se prepare para una posible crisis económica». Los jóvenes, según asegura Zapatera, serán los que más sufran este sistema quebrado de pensiones. «Muchos de nosotros estamos contribuyendo con la Seguridad Social y es posible que no lo veamos recomendado», sentencia el analista.

PREGUNTA.- ¿En qué punto nos encontramos actualmente con las pensiones en España?

RESPUESTA.- El problema que tenemos en España con las pensiones es un problema de diseño. Está diseñado para que funcione siempre y cuando haya más trabajadores que pensionistas. El problema que tiene España con las pensiones es un problema puramente demográfico y que en el futuro se va a agravar en cuanto las principales cohortes de jubilados del baby boom se empiecen a jubilar, que ya se están jubilando, y cada vez haya menos trabajadores que aporten menos valor añadido.

P.- ¿El Gobierno está aprovechando el tirón de las pensiones con los jubilados para obtener más votos?

R.- Efectivamente la población española está muy descompensada por número de generación por el baby boom. Claro, eso va a suponer una tensión mucho más fuerte entre todas las personas que están en edad de trabajar y todas las personas que se van jubilar. Entonces la tasa de sustitución no va a ser posible que el Estado la soporte, porque el Estado no tiene una capacidad de endeudamiento ilimitada y también va a tener que pagar unos intereses mucho más altos. El Estado va a entrar en una especie de círculo vicioso en el cuál para sostener las pensiones va a tener que hipotecar el resto de de bienes del Estado y el futuro de todos los españoles. De hecho, por ejemplo, desde el Covid los diversos grupos de personas que hay en España, todos han perdido poder adquisitivo menos los jubilados. Estamos viendo que esto está generando una brecha cada vez más grande entre una población activa, cada vez más empobrecida, una clase media que se está viniendo abajo, que es la piedra angular de toda la economía española.

P.- Como analista financiero, ¿cómo prevé los próximos 10-15 años?

R.- Los jóvenes en España nos enfrentamos a varios retos. Yo creo que los podemos catalogar en retos económicos, en retos demográficos y en retos sociales. Retos sociales principalmente dirigidos por la cultura, por los tipos de inmigración que están entrando en España y los tipos de la polarización política también. Otros retos sociales como por ejemplo el acceso a la vivienda que está abriendo una brecha entre generaciones y la imposibilidad de formar familias. No se están formando familias jóvenes y una de las razones es esa posible guerra de sexos que también promueve el feminismo.

La falta de acceso a la vivienda, como comentaba anteriormente, y la falta de capacidad de ahorro. En el momento en el que tú no eres capaz de comprar una vivienda todo es un gasto y no tienes ninguna forma de ahorrar. La forma de ahorrar típica del español ha sido siempre comprarse una casa. Entonces, en el momento en el que estamos rompiendo con esa tendencia, no se van a poder generar familias en el futuro. A nivel económico, los salarios de España se están viendo mermados mientras suben muchísimo los precios. No somos capaces de mantener una calidad de vida igual a la que teníamos hace 20 años. Por ejemplo, los jóvenes hemos vivido siempre en una economía estancada, mientras que otros países del entorno hemos visto como crecían principalmente en Europa del Este. Entonces nos estamos quedando atrás en el mundo. No estamos siendo competitivos y a nivel demográfico, pues creo que cada vez vamos peor.

P.- ¿Qué mensaje o consejo podrían mandar a la generación del baby boom que es una generación que ya se está jubilando? Además, es la más numerosa…

R.- Lo que yo le diría a toda la generación del baby boom es que tienen que tener cuidado de las posibles tentaciones del Gobierno. Creo que es un sistema que no se puede sostener económicamente a largo plazo. Es decir, no creo que en 10-15 años la situación sea sostenible o las tasas de las pagas por jubilación puedan seguir siendo las mismas. Por ejemplo, en Grecia vimos en su momento, cuando se hizo una intervención por parte de Europa, recortes en las pensiones de hasta el 60%. Yo también recomendaría a esta generación del baby boom que ahorre, que se prepare para un una posible crisis económica.