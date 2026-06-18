El truco de las persianas que ayuda a mantener la casa más fresca y segura este verano

La casa más fresca en verano la podemos mantener con un truco que este verano vamos a poner en práctica con nuestras persianas. Este elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos lo que podríamos descubrir. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Un giro radical que hasta la fecha nadie hubiera puesto en práctica.

Este verano, necesitamos empezar a prepararnos para un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Este tipo de elementos que tenemos por delante, pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve. De la manera en la que tenemos que empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial. Usar las herramientas de que disponemos es un buen básico para acabar consiguiendo lo que necesitamos. Un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. Una casa fresca es posible con este truco de las persianas que no nos costará nada.

Mantener la casa más fresca y segura en verano

La realidad es que el calor es un elemento que puede convertirse en una auténtica pesadilla, vamos a conseguir luchar contra él este verano con todas las herramientas a nuestro favor. El cambio que queremos poner en práctica se convertirá en algo imprescindible.

Es hora de conseguir aprovechar al máximo un elemento de lo más español, esas persianas que son, en esencia un detalle muy nuestro que ningún otro país posee. Un elemento que aporta privacidad, pero también confort a nuestra casa de tal manera que tocará empezar a tener en mente estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este verano tocará tener una casa fresca y segura en verano con la ayuda de unas persianas que pueden ser esenciales que tenemos en consideración. Con algunos elementos que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Las persianas también nos sirven para evitar que el calor entre, pero debemos tener en cuenta, que tocará hacer el camino a la inversa.

Las persianas bajadas o subidas pueden acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. Este truco es uno de los que podemos usar para descubrir unas persianas que son grandes aliadas de las temperaturas.

Este es el truco de las persianas

Las grandes aliadas de mantener la casa fresca en verano, pueden acabar de convertirse en un plus de buenas sensaciones. Un buen básico que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve en estas próximas jornadas.

Los expertos de Persianasalicantinas nos dan una serie de consejos que deberemos poner en práctica si queremos mantener la casa fresca en verano:

El momento ideal para bajar las persianas. Entre las 8:00 y 9:00 de la mañana: recomendación de la Agencia de Medio Ambiente. Segun la Agencia de Medio Ambiente y Gestion de la Energía el momento óptimo para bajar las persianas es entre las 8:00 y 9:00 de la mañana. Esto puede parecer temprano pero es fundamental actuar antes de que el sol comience a calentar las fachadas de nuestra vivienda

Errores comunes: bajar las persianas cuando el sol ya está dando sobre la fachada. Uno de los errores más habituales es esperar a bajar las persianas cuando ya sentimos el calor o vemos el sol directamente sobre nuestra fachada. En ese momento ya es tarde: el calor ha comenzado a acumularse en el interior y será mas dificil mantener una temperatura agradable

Mantenerlas bajadas en las horas centrales del día cuando el calor aprieta. Es crucial mantener las persianas bajadas durante las horas centrales del día especialmente entre las 12:00 y las 18:00 horas que es cuando se alcanzan las temperaturas más altas. Durante este periodo el sol incide con mayor intensidad y puede elevar considerablemente la temperatura interior

Entre las 20:00 y 21:00 horas cuando el sol está cayendo. Las persianas deben permanecer bajadas hasta que el sol comience a ponerse aproximadamente entre las 20:00 y 21:00 horas. En este momento la intensidad solar disminuye y el exterior comienza a refrescar. Beneficios de ventilar la casa con el aire fresco de la noche. Al abrir las ventanas y subir las persianas por la noche, permitimos que el aire fresco exterior circule por nuestra vivienda. Este proceso de ventilación natural es clave para renovar el aire y reducir la temperatura acumulada durante el día.

Es hora de apostar por este truco de bajar y subir las persianas en el momento justo. Una herramienta que nos servirá para mantener la casa en perfectas condiciones de una manera que quizás hasta el momento desconocíamos y que puede ser el arma definitiva contra el calor.