El truco infalible para hacer croquetas caseras suaves y cremosas sin usar bechamel: salen increíbles

Hay un truco infalible para hacer que las croquetas caseras queden suaves y cremosas sin usar bechamel, quedan increíbles. El manjar de nuestras abuelas, el básico de toda casa para aprovechar restos de comida por todo lo alto, las incombustibles croquetas pueden quedar de restaurante en un abrir y cerrar de ojos. Es cuestión de ponernos manos a la obra con este tipo de elaboración que puede cambiarlo todo por completo. Suaves y cremosas van a quedar estas croquetas sin necesidad de usar bechamel.

La bechamel puede estar en desuso. En especial con el nivel de intolerancias que tenemos hoy en día. Algo tan poco usual como la intolerancia a la lactosa, en una leche que todos bebimos para desayunar no hace mucho, es una realidad. Habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno, con ciertas novedades que van llegando a nuestro día a día y pueden ser esenciales. Las mejores croquetas sin leche se pueden crear, en una salsa que se convertirá en tu nueva bechamel cremosa y deliciosa.

Salen increíbles sin usar bechamel

Aunque parece imposible, se puede crear un bocado maravilloso con el mínimo esfuerzo posible. Las mejores croquetas del momento pueden ser una realidad en un abrir y cerrar de ojos y casi sin emplear un básico tan importante como la bechamel.

Esa salsa ligera a base de leche que nos cambió la vida. La podemos usar para crear croquetas de una consistencia adecuada, para cubrir la lasaña o los canelones, pero también para descubrir una deliciosa pasta. Es la salsa que nuestras madres y abuelas nos descubrieron de una manera que casi nadie hubiera imaginado hasta el momento.

Estaremos muy pendientes de algunos elementos que serán los que nos marcarán de cerca con algunas novedades que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de cambios que serán los que harán de nuestra cocina, un lugar digno de salir a hombros.

Estas increíbles croquetas no llevan la tan nombrada salsa bechamel, esa mezcla de harina y leche, con quizás un poco de cebolla y mantequilla o sin la cebolla, sólo con mantequilla o aceite de oliva, sino que quedan de vicio sin necesidad de usar este tipo de elemento.

Este es el truco para crear unas deliciosas croquetas caseras suaves y cremosas

Suaves y cremosas van a quedarte estas deliciosas croquetas caseras, un buen básico que no puedes dejar escapar. Podrás descubrir lo mejor de un tipo de bocado que te quedará de vicio. Esta receta es una de las más sencillas y deliciosas que existen, se prepara rápidamente y está de restaurante.

Olvídate de la salsa bechamel, con una patata cocinada y mezclada con estos ingredientes, vas a conseguir un resultado espectacular. Esta receta te hará crear las mejores croquetas del mundo sin necesidad de recurrir a la bechamel.

Ingredientes:

500 gr de patatas

100 gr de queso rallado sin lactosa

75 gr de jamón

1 cucharada de perejil picado

2 huevos

40 gr de mantequilla

Harina

Pan rallado

Sal

Pimienta

Cómo preparar croquetas de jamón y queso sin bechamel

Estas croquetas además de estar de vicio son muy fáciles de preparar, no necesitan nada más para brillar que unos ingredientes básicos. De hecho, nos pueden ayudar los más pequeños de la casa a crear unas croquetas que les encantarán. No vamos a conseguir el punto cremoso con la bechamel, a veces es complicado crear una masa con la textura La patata será la que nos ayude a conseguir el resultado perfecto. Las cocinaremos a la velocidad de la luz en el microondas. Lavamos las patatas y las ponemos enteras en el microondas a máxima potencia unos 15 minutos. Comprobamos si están o no listas. Dejaremos que se enfríen antes de ponernos con las manos en la masa. Pelamos las patatas y las ponemos en un bol. Salpimentamos al gusto y le añadimos la mantequilla. Es mejor que esté calienta la patata para que se funda mejor con la mantequilla. Podemos usar aceite de oliva en lugar de mantequilla, nos quedará igual de buena la masa de la croqueta. Picamos el jamón bien finito y se lo añadimos. Incorporamos también el queso rallado sin lactosa o convencional que más nos guste. Una yema de huevo le dará la textura final que buscamos a esta masa. Les podemos dar forma a las croquetas y dejar en el congelador, son un buen fondo de nevera. Batimos el huevo, ponemos un plato con pan rallado. Preparamos la sartén con el acete de oliva o de girasol. Cuando está el aceite caliente, rebozamos las croquetas en el huevo y el pan rallado. Freímos hasta que estén doradas.

Colocamos sobre papel absorbente para que eliminen el exceso de aceite. Servimos con un poco de salsa de tomate o una cerveza fresquita, estarán de vicio estas croquetas de jamón y queso sin bechamel.