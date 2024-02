Todos los trucos que puedes aplicar para consultar menos el móvil

Lo reconocemos. Abrimos y miramos el móvil cantidad de veces al día. Ya no podemos vivir sin él y esto es tan importante que hasta un estudio de Ikea nombra que una de cada tres personas mira el móvil más de 100 veces al día. Afortunadamente existen determinados trucos para consultar menos el móvil.

Desde modos en silencio, aplicaciones y otras cosas como la desconexión tecnológica pueden ayudarnos a tener una vida más plena y reactivar nuestra mente sin tanta pantalla.

Trucos para consultar menos el móvil

Salir a hacer deporte sin el móvil

Sin este aparato difícilmente podremos consultarlo. Así que muchos expertos comentan que es bueno dejarlo de lado en determinados momentos del día. Por ejemplo, ir a hacer deporte sin él, y decir a tus amigos o familiares a dónde vas porque no te vas a poder conectar en ese momento. Verás qué bien va poder desconectar durante cierto tiempo.

Elimina ciertas notificaciones

Deja las urgentes por si te llama tu jefe o algún cliente y es algo de vital importancia, pero el resto de notificaciones más unidas a redes sociales y otros, puedes desactivarlas e incluso eliminarlas para que no supongan una total tentación de estar entonces mirando ese móvil al momento.

Esto te quita de hacer otras acciones, te hace estar pendiente de tu dispositivo durante todo el día y de no poder llegar a todo porque te ves con la obligación de tener que contestar a todos al momento. Todo puede esperar.

Borra las aplicaciones que ya no uses

Acumulamos ciertas aplicaciones y esto además de sobrecargar el móvil hace que también debamos estar pendientes de ellas.

Con este gesto, borrar las aplicaciones y otros que no uses, verás cómo consigues que no estés tan pendiente del móvil.

Escala de grises

Otro de los trucos que suelen aconsejar para que tu dispositivo sea menos atractivos y no tengas ganas de estar mirándolo a cada momento es poner la pantalla en escala de grises. Quedará algo así como los móviles antiguos que usábamos al inicio y que no tenían whastapp, como mucho un juego de serpiente para pasar el rato, mensajes de texto y llamadas.

Este sistema está probado por la ciencia porque hasta se ha hecho un estudio sobre ello. Se analizó el tema con universitarios. Mientras que la mitad puso su teléfono en esta escala de grises , el resto estuvo con el color de siempre.

Los primeros estuvieron menos tiempo con el dispositivo y el resto sí aumentó su tiempo de exposición a las pantallas.

Llamar directamente y no escribir tanto

Además podemos llamar, como antes y toda la vida, para tener que decir tal cosa. Realmente se ha visto que en una llamada se resuelven algunas conversaciones en un minuto que escribir whastapp pueden llegar a eternizarse.

Ahora ya no se lleva y es lo más práctico que hay. Cuenta la cantidad de mails que te ha llevado una conversación o problema para resolver cuando se podía haber hecho en una llamada, y no estarás tan pendiente de poder contestar a tu móvil sin entender además el significado y tono de ese mensaje que tal vez no nos ha gustado porque no hemos interpretado bien.

Si sólo escribimos, vamos a estar pendiente de esa respuesta que puede tardar, no ser al momento y desesperarnos. Por esto la llamada resuelve y arregla conflictos en minutos.

Apaga, silencia, modo avión…

Si vas a ir a cenar, al teatro, de paseo, o simplemente estás de conversación y salida con tus amigos, entonces deja el móvil de lado. Lo ideal es que lo apagues, lo silencies o lo dejes en modo avión, pues esto te hará olvidar que existe un aparato que está todo el día molestando.

Quita el wifi mientras trabajas

Si ya ves los mensajes y te puedes conectar a whatsapp por ordenador, ¿por qué tienes encendido el wifi de tu móvil mientras trabajas? Esto es sólo una distracción que hará que no te puedas concentrar en el trabajo diario y acabes consultado este dispositivo más veces de las necesarias.

Gastarás baterías inútilmente, entrarán notificaciones a cada momento, te irás a las redes para nada y caerás en la tentación del móvil nuevamente. Hay quien lo pone en silencio mientras trabaja, pero esto tampoco tiene mucho sentido si te llaman porque no te enterarás de aquellas llamadas que pueden ser más urgentes.

Deja el móvil fuera de la mesa cuando comes

Hay actividades que haces a diario donde el móvil no tiene cabida. Deja este aparato en otro lugar de la casa por si alguien tiene que llamarte pero fuera de la mesa cuando comes o cenas. Verás qué tranquilidad.

El día sin móvil

Si lo tuyo es un enganche total, entonces hay expertos que aconsejan el día sin móvil, ese día está prohibido tocarlo, abrirlo y consultarlo. Si es por temas de trabajo, ponte una media hora al mediodía y otra por la tarde para responder temas urgentes.