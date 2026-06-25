Todavía cuesta creerlo pero existe: el túnel de casi 2 kilómetros diseñado para que los barcos naveguen sobre una montaña

Noruega avanza en los preparativos para la construcción del que será el primer túnel marítimo del mundo pensado específicamente para cruceros y grandes buques. El proyecto, denominado «Stad Ship Tunnel», se encuentra en fase de planificación, aunque las autoridades contemplan iniciar las obras a comienzos de 2027. La infraestructura se situará en la costa occidental del país, cerca de la península de Stadlandet, una de las zonas más peligrosas para la navegación.

La estructura tendrá una longitud aproximada de entre 1,7 kilómetros y una anchura de 37 metros; estas dimensiones permitirán el paso de buques de hasta 140 metros de eslora y alrededor de 16.000 toneladas. Según destacan las autoridades noruegas, podría ser la mayor obra de ingeniería marítima que se ha llevado a cabo hasta la fecha no sólo en Europa, sino a nivel global.

‘Stad Ship Tunnel’, la gran obra de ingeniería en Noruega

«El túnel marítimo de Stad representa una inversión en el futuro de Noruega. Gran parte de los valores noruegos están ligados a la costa y al mar. Se prevé un crecimiento formidable de la industria pesquera, y el sector marítimo noruego es líder mundial en la consecución de un transporte marítimo libre de emisiones.

El mar es la arteria de transporte del futuro, y el túnel marítimo de Stad lo hará más seguro, eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Este túnel es fundamental para alcanzar el objetivo político de trasladar el transporte de la carretera al mar, y facilitará un transporte marítimo seguro y sostenible en los sectores costero y marítimo del futuro», detalla Skips Tunnel.

La península de Stad, situada en la costa occidental de Noruega, es una de las áreas más peligrosas para la navegación. Al no contar con islas cercanas que sirvan de protección natural, el mar de Stadhavet presenta condiciones muy adversas, con aguas especialmente agitadas. Durante aproximadamente 100 días al año, se registran olas que pueden superar los 30 metros y que llegan desde distintas direcciones. Esto obliga a los barcos pesqueros y a los cargueros a esperar durante días, e incluso semanas, hasta que las condiciones meteorológicas permiten cruzar la zona con seguridad.

El Stad Ship Tunnel atravesará el punto más estrecho de la península, con una longitud de aproximadamente 1,7 kilómetros, conectando el área entre el fiordo Moldefjord y Kjødepollen, en el sistema del Vanylvsfjord. La infraestructura tendrá unos 36 metros de ancho y una altura total de 50 metros y el tiempo estimado de travesía será de unos 10 minutos, con una velocidad de navegación aproximada de ocho nudos.

Para su construcción será necesario excavar cerca de tres millones de metros cúbicos de roca mediante perforación y voladura (la técnica conocida como drill and blast), atravesando una sólida formación de gneis. Una parte importante de ese material, entre el 70% y el 80%, se reutilizará posteriormente como base para carreteras o como árido en la fabricación de asfalto y hormigón.

Presupuesto

El principal obstáculo del proyecto ha sido su elevado coste. El presupuesto inicial, de unos 250 millones de euros, fue aumentando con el tiempo hasta alcanzar los 305 millones de euros, posteriormente alrededor de 650 millones de euros en 2023 y, finalmente, cerca de 730 millones de euros en las últimas previsiones. En octubre de 2025, el primer ministro Jonas Gahr Støre anunció la cancelación del proyecto durante la presentación de los presupuestos estatales de 2026.

Sin embargo, el Gobierno de Jonas Gahr Støre no contaba con mayoría suficiente en el Parlamento para aprobar por sí solo la cancelación del proyecto. La presión política, tanto desde la oposición como desde más de 500 empresas vinculadas a sectores como la pesca, el transporte marítimo, el turismo y la industria, acabó influyendo en el debate. Finalmente, se logró un acuerdo presupuestario que contempla la financiación necesaria para iniciar la construcción del proyecto.

«Estamos listos para iniciar los procesos necesarios para facilitar el comienzo de las obras a principios de 2027», aseguró Einar Vik Arset, director general de la Administración Costera Noruega.

Plazos

La Administración Costera Noruega Kystverket ha finalizado la evaluación de las propuestas presentadas por los tres consorcios finalistas: AF Gruppen, Eiffage Génie Civil y el consorcio formado por Skanska junto con Vassbakk & Stol. Tras anunciarse la adjudicación del contrato principal, se abrirá un periodo de espera para la presentación de posibles reclamaciones antes de la firma definitiva del acuerdo.

«La evaluación ha concluido. Una vez anunciada la adjudicación del contrato, habrá un período de espera para posibles reclamaciones antes de que el contrato pueda firmarse según lo previsto. El contratista seleccionado podrá entonces comenzar los preparativos con el objetivo de iniciar las obras a principios de 2027», señaló Harald Inge Johnsen, director del proyecto.

Si se mantiene el calendario, la finalización del túnel está prevista para el año 2032. El Gobierno noruego calcula que la infraestructura podría reducir hasta un 60% el consumo de combustible y las emisiones, al evitar tanto las esperas prolongadas como los desvíos obligatorios que actualmente deben realizar los barcos.