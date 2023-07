‘The New York Times’ dice esto de la tortilla de patatas de Ferrán Adrià y la gente se queda alucinada

La elaboración de una simple tortilla de patatas ha vuelto a levantar la polémica en las redes sociales después de que una editora gastronómica del periódico New York Times cocinara el famoso plato con patatas fritas de bolsa. La periodista, lejos de arrepentirse de su cocinado, dijo que le había encantado. «¡Me encantó! Tan ingenioso y simple», afirmó.

El video donde se prepara la receta fue publicado este martes por el periódico neoyorquino a través de sus redes acompañado de la reseña de la editora y de un mensaje en el que explican de dónde sale tan extraño cocinado. «Esta receta, adaptada del libro de cocina de Ferran Adrià, se prepara en minutos usando solo huevos, papas fritas saladas y aceite de oliva».

En la grabación puede verse como baten ocho huevos para después echarles encima un montón de patatas saladas de bolsa. Acto seguido cocinan el mejunje en la sartén y sirven la supuesta tortilla en un plato, no sin antes sazonarla con una gran cantidad de sal y pimienta.

«Loved it! So ingenious and simple.» This recipe, adapted from Ferran Adrià’s cookbook, comes together in minutes using only eggs, salted potato chips and olive oil. https://t.co/B1D5Pb2ngD pic.twitter.com/KjGDJ6rS5i

— The New York Times (@nytimes) July 4, 2023