Tácito, historiador y senador romano: «Cuanto más corrupto es el Estado, mayor es el número de leyes que promulga»

Hace casi 2.000 años, el historiador romano Tácito dejó escrita una reflexión sobre la corrupción política que continúa despertando interés. «Cuanto más corrupto es el Estado, mayor es el número de leyes que promulga». La frase, procedente de sus Anales, critica una situación en la que las normas dejan de servir al bien común y se convierten en instrumentos para beneficiar a determinados grupos o perjudicar a adversarios. Su mensaje no consiste en afirmar que todas las leyes sean negativas, sino en advertir que la cantidad de normas no garantiza por sí sola la justicia ni la integridad de quienes gobiernan.

La frase de Tácito sobre la corrupción política

La sentencia original en latín es corruptissima re publica plurimae leges. Aparece en el libro III, capítulo 27, de los Anales, una de las principales obras del historiador. En ese pasaje, Tácito describe cómo, durante distintas etapas de la historia romana, se aprobaron leyes que no siempre respondían a las necesidades generales de la población.

El autor critica especialmente aquellas disposiciones impulsadas por enfrentamientos políticos, ambiciones personales o intereses particulares. Su reflexión plantea una cuestión que sigue siendo relevante, ya que una sociedad puede acumular normas sin que eso signifique que sus instituciones funcionen mejor o que los ciudadanos estén más protegidos.

Qué quería decir el historiador romano

Tácito no defendía que un Estado debiera gobernarse sin leyes. De hecho, en el mismo análisis reconoce la importancia de las normas destinadas a proteger la libertad y favorecer la convivencia. Su crítica se dirige al uso interesado de la legislación y a la posibilidad de que las leyes se conviertan en herramientas de poder.

El historiador también describe cómo algunas disposiciones se aprobaban en medio de conflictos entre grupos políticos o para perjudicar a determinadas personas. Por eso, el contexto de la cita es importante, ya que no se trata simplemente de una crítica a la existencia de muchas leyes, sino de una advertencia sobre la relación entre corrupción, ambición y abuso del poder.

Tácito, una figura clave de la antigua Roma

Publio Cornelio Tácito nació aproximadamente hacia el año 56 d. C. y desarrolló una carrera política que lo llevó a ocupar cargos de relevancia, entre ellos el de senador y cónsul. Su experiencia dentro de las instituciones romanas influyó en una obra marcada por el análisis del poder, las rivalidades políticas y las consecuencias del autoritarismo.

Entre sus escritos destacan los Anales y las Historias, dos obras fundamentales para conocer la Roma imperial. A través de sus relatos, Tácito examinó las decisiones de los emperadores y el comportamiento de las élites políticas, con especial atención a los mecanismos que podían debilitar las instituciones.