La superestructura china por la que circulan 90.000 coches al día: es a la vez un megapuente, un túnel y un museo

China vuelve a desafiar los límites de la ingeniería con una obra que parece sacada del futuro. Se trata de una gigantesca infraestructura por la que circulan cerca de 90.000 vehículos al día y que combina en un mismo proyecto un megapuente, un túnel submarino y hasta un museo. Una construcción sin precedentes que está redefiniendo el transporte en el país.

La estructura, conocida como enlace Shenzhen-Zhongshan, conecta estas dos grandes ciudades del sur de China a través de la bahía Guangdong-Hong Kong-Macao.

Con una longitud total de unos 24 kilómetros, esta autopista marítima integra dos puentes, un túnel submarino y varias islas artificiales en un sistema que es único.

Su impacto también es enorme, ya que ha reducido el tiempo de viaje entre ambas ciudades de cerca de dos horas a apenas 30 minutos.

Un túnel submarino

Uno de los elementos más impresionantes es su túnel sumergido, de casi 7 kilómetros de longitud.

No solo destaca por su tamaño, sino por su capacidad, ya que alcanza hasta ocho carriles y está considerado uno de los más anchos del mundo en su categoría.

Además, cuenta con una serie de sistemas bastante avanzados de seguridad y monitorización, incluyendo robots que supervisan el tráfico en tiempo real y se encargan de gestionar emergencias.

Islas artificiales con museo

La infraestructura no se limita únicamente al transporte. Una de las islas artificiales alberga un museo científico de más de 2.000 metros cuadrados que está dedicado a la ingeniería y a las grandes obras marítimas.

Este espacio convierte el proyecto en algo mucho más que en una simple autopista, en un punto turístico pionero.

90.000 coches al día

El volumen de tráfico es otro de los grandes hitos de la ingeniería china.

La infraestructura registra una media de unos 86.000 y 90.000 coches diarios, con picos que pueden llegar a superar los 180.000 en jornadas en las que haya una máxima actividad.

Para ponerlo en contexto, esto triplica el tráfico de algunas de las autopistas más transitadas de España.

Obra con múltiples récords mundiales

Este proyecto ha batido una serie de récords mundiales de ingeniería, entre ellos:

El puente colgante más largo sobre columnas de acero.

sobre columnas de acero. Uno de los mayores anclajes de puente del mundo.

de puente del mundo. El túnel submarino más ancho.

Todo ello convierte a esta superestructura en una de las obras más ambiciosas jamás construidas.