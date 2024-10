Soy azafata y ésta es la razón por la que saludamos a los pasajeros: «No es por…»

Una azafata ha revelado la verdadera razón por la que saludan a los pasajeros cuando van a subir al avión. La tarea de una azafata va más allá de lo que nos imaginamos, detrás de esta profesión que obliga a las personas que la ejercen a pasar tiempo fuera de casa, en especial las que realizan viajes largos, hay todo un mundo. Son muchas las personas que quieren dedicarse a ello, atraídas por las ganas de viajar o de saber en todo momento lo que está por llegar.

Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a saludar a los pasajeros y de hacerlo por un motivo de peso. Detrás de este saludo no se esconde una persona simpática o está haciendo gala de su buena educación. Quizás lo que tenemos por delante es algo que puede acabar siendo de lo más destacado. Hay que tener en cuenta que todo pasa por una razón, hasta un simple saludo, puede acabar siendo algo necesario por varios motivos. En redes sociales, una azafata se ha convertido en viral al desvelar el motivo de estos saludos.

La razón por la que saludan las azafatas

Este vídeo viral se ha convertido en uno de los más vistos, ya que desvela un secreto a voces de las azafatas. Estas profesionales deben ser las que están más pendientes de lo que pasa en la cabina. Mantienen un contacto directo con los pasajeros desde el primer momento, por lo que, es importante que tengamos un saludo y una despedida como mínimo.

El papel de la azafata no es sólo el de servir comidas o buscar la manera de hacer el viaje más cómodo. Sirviendo de intermediario entre la tripulación y los viajeros que llegan a este avión buscando un medio de transporte hacia su destino. No debe ser nada fácil encontrar la manera de servir de este nexo tan especial.

Habrá llegado el momento de saber uno de sus grandes secretos, el verdadero motivo por el que deben saludar a todos y cada uno de los pasajeros. Les respondan o no, les guste o no, tengan ganas de mostrar una sonrisa o no, con este tipo de elementos deben asegurar el viaje en avión de todos los que suben en él. Este gesto es, en realidad, una medida de seguridad.

La seguridad del avión depende de cómo saludamos

Las azafatas son la primera línea, el contacto directo con una tripulación que puede subir al avión con una idea totalmente distinta de la que los demás esperarían. Podemos estar ante un elemento que se ha convertido en un problema para muchos y que ha podido alejarnos de algo que realmente acaba siendo una realidad.

El terrorismo o el tráfico de drogas son los dos principales problemas a los que nos enfrentamos cuando subimos a un avión. El papel de la azafata al saludar a todos es intentar detectar cualquier comportamiento anómalo, de esta manera le comunica al capitán ese detalle que puede incluso abortar el vuelo.

Si hay alguna persona que se comporta de forma anómala, todo el personal del aeropuerto actúa en una misma dirección. Detectar estos comportamientos que pueden acabar siendo los que eviten el desastre o un problema de seguridad nacional. Todas las personas que viajan en un avión no lo hacen por turismo.

Tal y como dice esta azafata cuyo vídeo acumula muchas visitas y sobre todo comentarios que se sorprenden del papel que cumplen estas profesionales. Desde el 11S muchos protocolos han cambiado en los aviones, ese atentado terrorista cambio el mundo y enseñó a los expertos en defensa, la manera en la que, un avión comercial puede convertirse en un arma capaz de acabar con la vida de muchas personas.

Por lo que, es una manera, la de las azafatas pendientes de una tripulación capaz de decirnos algo mucho más intenso de lo que nos imaginamos. Estamos ante una serie de cambios que pueden ir de la mano y que acabarán siendo los que nos hagan saber un poco más de estas profesionales.

La seguridad en los aeropuertos es algo que cada vez nos importa más y no solo fuera de ellos, en especial dentro del avión. Un punto vulnerable que implica la vida de varios cientos de personas. Este gesto de saludar tiene su razón de ser y a partir de ahora cobrará más protagonismo, si tenemos en cuenta, lo que supone para todos los que viajan en el avión. Sin duda alguna, estamos ante una manera de conseguir que todo encaje a las mil maravillas.

Ahora podrás saludar a la azafata escondiendo algo detrás la mano o con actitud sospechosa para comprobar si es real este protocolo que dice esta azafata. Aunque cuidado porque una broma de este tipo puede salir cara.